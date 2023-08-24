في ذكراها، هكذا فتحت معركة مرج دابق الطريق لاحتلال مصر من العثمانيين

في مثل هذا اليوم من عام 1516 وقعت معركة مرج دابق بين المماليك والعثمانيين قرب حلب في سوريا، وقاد العثمانيين السلطان سليم الأول وقاد المماليك قنصوه الغوري.

قبل المعركة، العلاقات العثمانية المملوكية

كانت العلاقة بين الدولتين العثمانية والمملوكية في بداية الأمر علاقة مودة وتحالف ويظهر ذلك في اشتراك الأسطولين العثماني والمملوكي في حرب البرتغاليين.

بدأت الخلافات تطفو على السطح مع بدء المواجهة بين السلطان سليم الأول والشاه إسماعيل الصفوي سلطان فارس، حيث سعى كل منهما للتحالف مع المماليك لمواجهة الطرف الآخر وأرسل كل منهم السفارة تلو السفارة للسلطان قنصوه الغوري طالبين منه التحالف.

Advertisements

الشاه إسماعيل الصفوي حذر قنصوه من خطورة سليم الأول على ملكه وبين له أن عدم تحالفهم سيمكن السلطان سليم من الاستفراد بالواحد تلو الآخر والقضاء عليه خصوصًا مع توقيعه هدنة مع الأوروبيين، بينما حث السلطان سليم السلطان قنصوه على التحالف ضد أعداء الدين من المرتدين الشيعة حسب وصفه، محذرًا إياه من طموح الصفويين نحو حلب والشام، ولم يجد سليم استجابة من قانصوه فلجأ إلى تحذيره من مستقبل الصفويين كتهديد مبطن له،

حاول قنصوه تهدئة الامر بينه وبين السلطان سليم بعد انتصاره الحاسم في معركة جالديران فعرض عليه التوسط في الصلح بينه وبين الشاه إسماعيل، إلا أن السلطان سليم أغلظ معاملة الرسل ووبخهم.

جمع السلطان سليم الأول وزرائه وقادة جيشه وذكرهم برفض المماليك التعاون معهم في حرب الصفويين لذلك استقر رأيه على إعلان الحرب على المماليك على أن يرسل رسالة إلى السلطان قنصوه يعرض عليه الدخول في طوع السلطان سليم، وكان الغرض من الرسالة جر قانصوه الغوري إلى الحرب.

ارتكب حينها السلطان قنصوه غلطة سياسية كبيرة بأن أغلظ معاملة الوفد وأهانهم انتقامًا منه لما حدث مع وفده سابقًا بدلًا من أن يحاول إصلاح العلاقة بينه وبين سليم.

وخرج السلطان قنصوه بجيش كبير من مصر لتفقد قواته الموجودة في سوريا وليكون على استعداد لأي تحرك عثماني بينما خرج السلطان سليم على رأس جيشه من إسطنبول قاصدًا بلاد الشام.

بعد أن علم قنصوه بخروج سليم لملاقاته، ارسل رساله الي جان بردي الغزالي وإلى حمص ان يجمع قواته ومعه امراء الشوف ولبنان ويوافيه عند سهل مرج دابق فاستجاب له وتجمع بقواته هناك، كما تجمع لديه جيش من دمشق بقيادة سيباي.

والي حلب خاير بك كان على اتصال بالعثمانيين واقنعوه بخيانة قنصوة على وعد بحكم مصر، وعلى الرغم من تلقى قنصوة التحذير مرتين من خيانة خاير بك (أحد التحذيرات كان من الأمير سيباي حاكم دمشق شخصيًا) إلا أنه واحتكامًا لرأي جان بردي الغزالي صديق خاير بك القديم قد رفض عقابه حتى لا يشتت قلوب الأمراء قبل المعركة.

اصطف الجيشان وبدأت المناوشات بينهما وما لبث أن قام فرسان المماليك بهجوم خاطف على الجنود العثمانيين فزلزلوهم واضطربت صفوفهم، حيث هاجم رماة السهام من فرسان المماليك حملة البيارق من العثمانيين.

ثم التفوا لمهاجمة حملة البنادق الموسكيت والقربينات، واستبسل جنود المماليك واظهروا الشجاعة حتى فكر سليم الأول في تجديد الهدنة بعد الخسائر الفادحة التي نزلت بجيشه إلا أن ضربات المدفعية القوية قد أذهبت هجمات المماليك أدراج الرياح.

كان قنصوه الغوري يقود الجيش من على فرسه حينما انحاز فجأة خائر بك والي حلب وقائد الميسرة للعثمانيين، ولم يكتف بذلك بل إدعى أن السلطان قنصوة الغوري قد قُتل فاهتز المماليك بعد انكشاف صفوفهم وقلة عددهم وانهيار معنوياتهم بعد إشاعة مقتل السلطان وانتهاء هجمات المماليك الجلبان إلى لا شيء.

كثف العثمانيون من قصفهم للمماليك بالمدافع التي لم يهتم المماليك بإدخالها في جيوشهم مثلما اهتم بذلك العثمانيون. فزادت الخسائر في صفوف المماليك وبدأ الجنود في التخاذل والهرب فانفك الجيش وانتصر العثمانيون وقَتلوا أعدادًا كبيرة من الجنود المماليك وقُتل قنصوه الغوري أثناء انسحابه، ولم يعثر للسلطان قنصوة على جثة، وقيل أن أحد ضباطه قطع رأسه ودفنها حتى لا يتعرف عليها العثمانيون فيتشفون فيها.

نتائج معركة مرج دابق وتأثيراتها على مصر

فتحت المعركة الباب لاحتلال دمشق وبدأ بالتجهيز لاحتلال مصر والقضاء على الدولة المملوكية بعد أن أحكم سيطرته على الشام.

في مصر قام المماليك بتنصيب طومان باي سلطانًا وبدءوا في التجهيز لصد العثمانيين إلّا أن تكاسلهم وتقاعسهم وخيانة بعضهم كان كفيلًا بسقوط الدولة وهزيمتهم في معركة الريدانية ومن ثم استيلاء العثمانيين على مصر.