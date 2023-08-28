نابولي يحقق الفوز الثاني على التوالي بالدوري الإيطالي

حقق نابولي، انتصاره الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ساسولو (2-0) الأحد في الجولة الثانية من البطولة.

نابولي يفوز على ساسولو

أنهى نابولي، الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه فيكتور أوسيمين في الدقيقة (16) من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تلقى فريق ساسولو ضربة موجعة بعد طرد ماكسيم لوبيز في الدقيقة (51).

واستغل فريق نابولي النقص العددي في صفوف ساسولو، وسجل الهدف الثاني عن طريق جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة (64).



ورفع نابولي، بطل الدوري في الموسم الماضي، رصيده إلى 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على فروسينوني (3-1).



Advertisements

وخطف فريق يوفنتوس التعادل من ضيفه بولونيا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما بمعقل اليوفي في أليانز ستاديوم، بمنافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، مساء الأحد.

تقدم الضيوف بولونيا عن طريق لويس فيرجسون في الدقيقة 24، فيما تعادل يوفنتوس في النتيجة عن طريق دوسان فلاهوفيتش بالدقيقة 80.

بهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الرابع، فيما حصل بولونيا على النقطة الأولى له هذا الموسم ويقبع بالمركز الـ 14

تفاصيل مباراة يوفنتوس وبولونيا

بعد مرور 8 دقائق من البداية، أطلق مورو لاعب بولونيا، المحاولة الأولى في اللقاء بعدما سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن لحارس يوفنتوس بيرين.

الخطورة الحقيقية الأولى في المباراة جاءت بعد مرور 23 دقيقة لعب، بعد كرة شتتها المدافع بريمر لتصل إلى زيركزي الذي مررها إلى دان ندوي بالجانب الأيمن، ليتوغل ويطلق تسديدة أرضية زاحفة تصدى لها حارس اليوفي.

وبعد دقيقة واحدة فقط، نجح بولونيا في تسجيل الهدف الأول، بعد تمريرة ممتازة أخرى من زيركزي، ضرب بها عمق دفاع يوفنتوس لتصل إلى فيرجسون الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 31، طالب فلاهوفيتش باحتساب ركلة جزاء لصالح يوفنتوس بعدما سقط على الأرض بعد تدخل مع حارس بولونيا سكوروبسكي، لكن الحكم أشار باستكمال اللعب بعدما لمس الحارس الكرة أولا.

حصل كامبياسو ظهير أيسر يوفنتوس على ركلة حرة من خارج المنطقة بالناحية اليسرى، سددها فلاهوفيتش بقوة باتجاه المرمى لينجح الحارس سكوروبسكي في التصدي لها.

يوفنتوس وبولونيا، فيتو

نجح يوفنتوس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، بعد كرة عرضية مررها ساندرو داخل المنطقة بالدقيقة 52، قابلها المدافع بريمر برأسية مهيئة إلى زميله فلاهوفيتش الذي سدد كرة مقصية تصدى لها الحارس وسكنت شباكه.

وعاد الحكم لتقنية الفيديو لمراجعة الهدف لوجود شك في حالة تسلل، ليقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل على أدريان رابيو الذي تداخل في اللعبة.

وتألق سكوروبسكي وأنقذ مرماه من فرصة تعديل النتيجة لليوفي، بعد أن سدد تيموثي وياه تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة أبعدها الحارس ببراعة عن مرماه.

وأضاع اللاعب الشاب لليوفي فاجيولي فرصة هدف محقق، بعد عرضية من اليمين وصلت لفاجيولي الخالي تماما من الرقابة بالجهة اليسرى داخل المنطقة، لكنه سدد الكرة بغرابة شديدة وتمر بجوار المرمى.

شهدت الدقيقة 71 اعتراضات كبيرة من لاعبي وجهاز بولونيا الفني، مطالبين باحتساب ركلة جزاء على إيلينج جونيور، بعد كرة عرضية أبعدها الحارس لترتد أمام المرمى ويحاول ندوي وضعها بالشباك من داخل الستة ياردة، ليسقط بعد عرقلته من قبل جونيور، لكن الحكم أشار باستكمال اللعب.

في الدقيقة 80، استطاع فلاهوفيتش تسجيل هدف التعادل، بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها بوجبا بتمريرة ممتازة إلى إيلينج جونيور بالجانب الأيسر، ليمرر الأخير كرة عرضية يقابلها فلاهوفيتش برأسية من مسافة 12 ياردة لداخل الشباك.

هدد ندوي مرمى يوفنتوس في الدقيقة 90+1، بعدما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء ضربت بأحد مدافعي اليوفي ومرت بجوار القائم الأيمن لركنية.