الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

رياضة المنيا: برامج تدريبية وجلسات غنائية وقوافل رياضية بمراكز شباب

جانب من المتابعة،
جانب من المتابعة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، التدريب التكنولوجي IT HUBS لمستفيدي الأندية السكانية بمركز شباب بني مزار عن طريق إدارة التدريب ومشروعات الشباب بالتعاون مع وحدة طور وغير، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه أوضح مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة المستوى التكنولوجي لأعضاء مراكز الشباب وزيادة المهارات التكنولوجية، واستخدامها بحياتهم العملية، إلى جانب رفع كفاءة الشباب على العمل التكنولوجي، حيث يضم البرنامج التدريبي اكتساب مهارات البرمجة لتصميم المواقع والبايثون والذكاء الاصطناعي.

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وفى سياق متصل، نظمت مديرية الشباب والرياضة جلسات غنائية للشباب والفتيات "شمندورة" بمشاركة أعضاء أندية السكان بمراكز شباب (قلندول والشيخ حسين بملوى، وابا الوقف بمغاغة، ومطاى البلد بمطاي)، وعرض فيلم تسجيلي عن ختان الإناث والزواج المبكر بمركز شباب ناصر بملوى، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برفع الوعي بالقضايا السكانية وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه ضمن مشروع الأندية السكانية التي تهدف إلى خلق جيل قوي البنية جسمانيا وعقليا وتحقيق حياة أفضل لجميع فئات المجتمع.

وعلى صعيد آخر، تم تنفيذ قوافل القري الأكثر احتياجا بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، ضمن برنامج القافلة لممارسة مجموعة من الألعاب الشعبية والترفيهية منها: (لعبة الكراسي المتحركة، الجري الزجزاجي، شد الحبل، لعبة الدوارة)، وأداء مباراتين في كرة القدم بعد تقسيم المشاركين إلى فرق، وتواجد طلبة من كلية التربية الرياضية " كتدريب عملي".

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