السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

أول تعليق من رياضة القليوبية على فيديو راقصة حفل تكريم أوائل الثانوية بمركز شباب

راقصة بحفل تكريم
راقصة بحفل تكريم أوائل الثانوية بمركز شباب، فيتو

عقب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على واقعة تداول صور وفيديوهات راقصة فنون شعبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 وقال إن مركز شباب كفر منصور ليس به ملعب وهو مبنى إداري فقط مكون من ثلاث حجرات على طابقين.

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وأضاف وكيل الوزارة، أن الحفل المقام ليست له أي علاقة بالشباب والرياضة في القليوبية، وأقامه شخص من أهالي البلدة ليكرم أبناء بلدته على ملعب خاص تم إيجاره وغير تابع للشباب والرياضة.

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وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا وفيديوهات لراقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وهذا ما أثار دهشة واستغراب المواطنين، وسط تعليقات المتابعين الذين عبروا عن استيائهم من التنظيم وإدارة مركز الشباب.

 

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