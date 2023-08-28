الإثنين 28 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الشكشوكة، وجبة خفيفة ومغذية

الشكشوكة، فيتو
الشكشوكة، فيتو

طريقة عمل الشكشوكة، الشكشوكة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة، التي تقدم على وجبات الإفطار أو العشاء ويمكن أيضا تقديمها على الغداء.

وطريقة عمل الشكشوكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة فهي عبارة عن بيض بالخضروات ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الشكشوكة.

مكونات عمل الشكشوكة:

5 بيضات 

2 حبة بصل مبشور

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

2 ثمرة فلفل رومي أخضر مقطع مكعبات صغيرة

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ملح

فلفل اسود 

رشة بهارات

رشة سماق

زبد

طريقة عمل الشكشوكة:

  • نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار ونذوب بها الزبد.
  • ثم نضيف الخضروات المقطعة ونقلب جيدا وننتظر حتى تذبل.
  • ثم نضيف البيض ونقلب جيدا حتى تمام النضج، ثم نرش على الوجه الملح والفلفل والتوابل.

وهذه الطريقة هي الطريقة العادية لعمل الشكشوكة حيث يمكن إضافة المشروم لها وأنواع الجبن المختلفة واللحوم حيث تقدم حسب الرغبة.

طريقة عمل الشكشوكة، فيتو 

طريقة الشكشوكة باللحوم 

ويمكن عمل الشكشوكة باللحوم حيث نضيف لها اللحم المفروم حيث نشوح اللحم اولا جيدا حتى ينضج ثم نضيف له الخضروات والبيض بعد ذلك، وتكون طيبة المذاق.

ويمكن أيضا إضافة الهوت دوج أو السجق أو البسطرمة أو اللانشون حسب الرغبة حيث توضع اللحوم اولا ثم الخضروات ثم البيض، ويمكن أيضا إضافة الدجاج ولكن يجب أن يكون نتبل اولا ثم يوضع ونستكمل الخطوات بنفس الطريقة السابقة.

القيمة الغذائية الموجودة فى الشكشوكة 

والشكشوكة تعتبر وجبة متكاملة تحتوي على العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والألياف والمعادن والفيتامينات، وبالتالي من الضروري تقديمها للكبار والصغار حفاظا على صحتهم، كما أنها تقدم على وجبات الإفطار أو العشاء وأيضا يمكن تقديمها على وجبة الغداء كأكلة شعبية لذيذة ومميزة، حسب الرغبة.

فوائد الشكشوكة 

وتقدم الشكشوكة مع الجبن والفول وهى وجبة مهمة لصحة الصغار حيث تقوى مناعة وتساعدهم على مقاومة جميع الأمراض المعدية وكذلك السرطانات المختلفة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة، ومذاقها المتين يجذب لها الكبار والصغار.

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فوائد البيض

والبيض يعتبر من البروتينات المهمة التي يحتاجها الجسم لتقوية المناعة والعظام والوقاية من الإصابة بأنيميا فقر الدم، كما أنه يقوي العضلات ويساعد الصغار على نموهم بشكل صحي بدون مشاكل.

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