المقاولون العرب مصنع النجوم، فايد ومظهر في قائمة المنتخب الأولمبي

جاء اختيار الثنائي عمر فايد وبلال مظهر أبناء نادي المقاولون العرب، لمعسكر المنتخب الأولمبي سبتمبر المقبل، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، تكليلا للمجهود الكبير المبذول داخل قلعة نادي المقاولون العرب بالدفع بالمواهب الصاعدة إلى الاحتراف الخارجي.

ويعد عمر فايد مدافع فناربخشة الحالي وبلال مظهر مهاجم وهداف باناثينياكوس اليوناني هما امتداد للنجمين محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب وسط أرسنال في الاحتراف الأوروبي.

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عمر فايد وبلال مظهر من المواهب التي انطلقت من نادي المقاولون مثلهما مثل الثنائي محمد صلاح ومحمد النني، وقرر النادي تفضيل مصلحة اللاعبين بالموافقة على احترافهم في الدوريات الأوروبية.

بلال مظهر أحمد المواهب التي خطفت الأضواء في صفوف قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب وتحديدا فريق مواليد 2003، وبدأ بلال مظهر هداف دوري أبطال أوروبا للشباب مسيرته منذ نعومة أظافره في قطاع البراعم بنادي المقاولون الذي شهد نجومية والده بلال مظهر مهاجم المقاولون وموناكو السابق.

نجومية بلال مظهر في قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب فتحت الباب لانضمامه لقيادة منتخب القاهرة في دورة طوكيو الدولية الودية للناشئين تحت 14 سنة ثم خوض تجربة الاحتراف في الدوري اليوناني.

ورغم صغر سنه الا أن نادي المقاولون العرب وافق على عرض باناثينياكوس اليوناني للحصول علي جوهرته بلال مظهر خليفة محمد صلاح والذي بزغت نجوميه مع فريقه اليوناني في دوري أبطال أوروبا للشباب وأصبح ابن نادي المقاولون هدفا لكبري الأندية الأوروبية وعلي رأسهم مارسيليا وموناكو الفرنسيين.

وكعادة نادي المقاولون العرب وإدارة النادي قررت الموافقة على احتراف بلال مظهر مع وضع بند في عقده لحصول النادي علي عائد من إعادة بيعه مثلما فعل النادي من قبل مع محمد صلاح ومحمد النني بعد احترافهم مع بازل السويسري.

نادي المقاولون أثبت للجميع داخل مصر وخارج مصر أنه ناد استثنائي بعدما نجح في إفراز نجوم عالمية في سماء الكرة العالمية يتقدمهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني نجم أرسنال الإنجليزي.

المقاولون فتح الطريق على مصرعيه لاحتراف نجومه من المواهب بداية من محمد صلاح وانتهاء باللاعب عمر فايد مؤخرا ووضع نادي المقاولون في عقود احتراف لاعبيه بنودا للحصول علي نسبة في إعادة بيع اللاعبين للأندية الأخرى في المستقبل.

نجوم المقاولون نجحوا في فرض اسم ناديهم بصفة خاصة والكرة المصرية بصفة عامة في سماء الكرة العالمية، ودفع عدد من الأندية الكبرى لعقد توأمة مع نادي المقاولون العرب بعدما برزت أسماء كبيرة من قلعة الجبل الأخضر خلال السنوات الماضية في الدوريات الكبرى.

الفكر الاحترافي الذي يتميز به نادي المقاولون العرب، والذي انعكس على احتراف مواهبه في الدوريات الكبرى عاد بمكاسب عديدة للكرة المصرية علي رأسهم رفع اسم مصر بين الأندية والمنتخبات في العالم، ثانيا توفير عملة صعبة في العائد المادي الذي يعود من إعادة بيع اللاعبين واحترافهم بالأندية الأوروبية، فضلا عن توجيه الأضواء إلي الكرة المصرية ووضعها تحت ميكروسكوب الأندية ووكلاء اللاعبين من أنحاء العالم.

إحتراف نجوم المقاولون

ويبقي الضلع الأهم في نجاح نادي المقاولون العرب، في ملف احتراف اللاعبين بالدوريات الكبرى وبروز نجومية محمد صلاح ومحمد النني وما يليهم إلي إدارة النادي والأجهزة الفنية لفريق الكرة التي لا تدخر جهدا وتنظر لمصلحة الكرة المصرية وتطويرها في المقام الأول والتي تصر علي احتراف لاعبيها ووضع نسبة من إعادة بيعهم من أجل تحقيق المردود المناسب للكرة المصرية.

وكانت الأيام الماضية، شهدت موافقة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون علي احتراف عمر فايد بالدوري التركي وتحديدا نادي فناربخشة التركي.

وواصل نادي المقاولون العرب هوايته المفضلة، بتطبيق سياسة الاحتراف بشكل مميز، بعد موافقته على انتقال مدافعه الشاب عمر فايد إلى فريق فناربخشة التركي، في محاولة لإعادة تجربة محمد صلاح ومحمد النني من جديد.

ويعد عمر فايد، لاعب المنتخب الأولمبي وفريق المقاولون العرب، هو اللاعب الوحيد الذي خرج من الدوري المصري هذا الموسم، للاحتراف في أحد أعرق الأندية التركية، وهو فريق فناربخشة المعتاد على المشاركة سنويا في المسابقات الأوروبية الكبيرة.

وفضل المقاولون احتراف عمر فايد في الخارج، على الرغم من تلقي النادي واللاعب عرضا ماليا ضخما من بيراميدز.

يذكر أن عمر فايد صاحب الـ 20 عامًا تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الماضي بعدما راهن عليه الكابتن شوقي غريب المدير الفني ودفع به بصفة أساسية في توقيت كان يعاني فيه الفريق ليتطور مستواه، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبيًّا ليكون على غرار محمد صلاح ومحمد النني.

بينما اعتادت الأندية المصرية على دفع ملايين الدولارات لاستقطاب لاعبين أجانب، يأتي معظمهم دون المستوى.

نسبة المقاولون من إعادة بيع عمر فايد

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالمقاولون، أن قيمة عقد عمر فايد في الدوري التركي أكبر من أي قيمة عقد عرضت على اللاعب في مصر.

وواصل: المقاولون له نسبة 20% كحق في إعادة بيع عمر فايد، بالإضافة إلى نسبة حق الرعاية حال بيعه من نادي فناربخشة التركي".

وشدد أن كرة القدم هي لغة الشعوب الآن، وأن محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال، رفعا اسم مصر في إنجلترا والكرة العالمية، موضحا أن المقاولون يتمنى لتسويق أكثر من لاعب للاحتراف الخارجي لتحقيق عوائد على الكرة المصرية.