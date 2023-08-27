إيران تتخذ خطوة جديدة للتقارب مع مصر وبداية التنفيذ أكتوبر المقبل

خلال الشهور الأخيرة زاد الحديث عن تطوير العلاقات بين مصر وإيران.

البداية كانت بالكشف عن محادثات بين البلدين بوساطة عراقية، ثم تبعتها مبادرة عمانية قادها السلطان قابوس بن هيثم، لإذابة جبل الجليد بين القاهرة وموسكو.

تبادل سياحي بين مصر وإيران أكتوبر المقبل

التطور الجديد فى العلاقات المصرية الإيرانية، تمثل فيما كشفه مسؤول إيراني، اليوم، عن تفاصيل التفاهم بين إيران ومصر لتبادل السياح بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وقال فرهاد دوائي، أمين اتحاد مكاتب خدمات السفر في خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، في تصريح لوكالة الطلبة الإيرانية- إيسنا، إن "شركة أطلس التجارية القابضة أبرمت هذه المذكرة بين الاتحادات التجارية لمكاتب خدمات السفر في طهران وخراسان ومحافظة فارس مع مصر بواسطة عراقية.

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وأضاف أمين اتحاد مكاتب خدمات السفر في خراسان الرضوية، أنه تبعا لهذه المذكرة تقرر أن تقوم رحلات الخطوط الجوية العراقية أو أي شركة طيران أخرى بنقل السائحين أولا إلى العاصمة "بغداد"، ومن ثم عبر الخطوط الجوية المصرية إلى شرم الشيخ.

وأشار إلى أن هذا التفاهم نص على أن تكون التأشيرة السياحية للسفر إلى مصر والحد الأقصى لمدة الإقامة في شرم الشيخ لا تتجاوز 7 أيام، ومن الممكن أن تضاف القاهرة إلى هذا البند، غير أنه لم يتم تحديد ذلك حتى حينه.

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المسؤول الإيراني أوضح وفق ما نقلت وكالة الطلبة: "من خلال هذا التبادل، تقرر أيضا أن يسافر السائحون من مصر إلى إيران لزيارة مشهد وشيراز وشمال البلاد وغيرها لمشاهدة المعالم السياحية والزيارة الدينية".

مشيرا إلى أنه إلى الآن لم تتقدم مصر بطلب من أجل سفر سياحها إلى إيران، ولكن هناك احتمال بنسبة 99% أن يتم تقديم هذه الطلبات اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر، وفق قوله.

خطوات إيران لتعزيز العلاقات مع مصر

وكانت الحكومة الإيرانية، أعربت فى مايو الماضى، عن استعدادها لتعزيز العلاقات مع مصر، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي.

السلطان هيثم مع المرشد الإيراني، فيتو

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية حينها، إن طهران مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر، ورئيس الجمهورية أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة.