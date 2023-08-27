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خارج الحدود

وزير التربية الفرنسي يعلن حظر ارتداء العباءة في المدارس

فرنسا، فيتو
فرنسا، فيتو

أعلن وزير التربية الفرنسي، جابريال أتال، الأحد أنه "سيحظر ارتداء العباءة في المدارس" في فرنسا، مشددا على سعيه لوضع قواعد واضحة على المستوى الوطني لمدراء المدارس.

 

لقاء مسؤولي المدارس الفرنسية  لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر


ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا الزي، أكد أتال أنه يسعى اعتبارا من الأسبوع المقبل إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر.


وأيد مجلس الدولة الفرنسي في وقت سابق، حظرا على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب.
وكانت مجموعة النساء المسلمات والتي تعرف بـ"المحجبات" طعنت في المحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 "ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي".
 

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