شعبة الميكانيكية بنقابة المهندسين تنظم ندوة حول تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية

عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري عبدالله دهينة، محاضرة بعنوان "أنظمة وتقنيات الطاقة الشمسية الحرارية" ألقاها الدكتور مهندس أحمد أبو المجد- مدرس بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس قسم الطاقة المتجددة بكلية هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية بمصر، بحضور المهندس محمد رضا عصر- أمين الشعبة، والمهندس محمد مصطفى منصور - عضو مجلس الشعبة.

في بداية المحاضرة، رحب المهندس الاستشاري عبدالله دهينة بالمحاضر والحضور، مؤكدًا حرص شعبة ميكانيكا على تقديم كل ما هو جديد في جميع مجالات الشعبة، مشيرًا إلى أن المحاضرات ستتواصل حتى تغطي جميع تخصصات الشعبة، وتقدم كل ما هو جديد، داعيًا مهندسي ميكانيكا إلى متابعة تلك المحاضرات، سواء بالحضور أو عبر قناة الشعبة التي تعرض جميع المحاضرات التي يتم عقدها.. وقال: “يسعدنا تلقي مقترحات مهندسي الشعبة، ويسعدنا تواصلهم الدائم معنا عبر صفحة الشعبة على الفيس بوك”.

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من جانبه، أوضح المهندس محمد رضا عصر، مجالات عمل شعبة الهندسة الميكانيكية ومستهدف الشعبة خلال الفترة القادمة، وكيفية تعزيز المحاضرات لتخدم مهندسي ميكانيكا في كافة المجالات، والعمل على حل المعوقات التي تواجهها الشعبة.

الأنظمة والتطبيقات المختلفة لأنظمة تحويل الطاقة الشمسية الحرارية

وتناول "أبو المجد" في محاضرته مقدمة عامة عن أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية والتي تعمل عند درجات حرارة منخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة، والأنواع المختلفة من المجمعات الشمسية الحرارية ذات معامل التركيز المنخفض والمتوسط.

كما تطرقت المحاضرة إلى التعرف على الأنظمة والتطبيقات المختلفة لأنظمة تحويل الطاقة الشمسية الحرارية، مثل إنتاج المياه الساخنة والبخار والتجفيف الشمسي والتبريد باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية، وكذلك إنتاج الكهرباء باستخدام المحطات بتكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية.

وتحدث الدكتور "أحمد أبو المجد" عن أنظمة الاختبار وشهادات الاعتماد لأنظمة الطاقة الشمسية الحرارية طبقًا للأكواد والمعايير القياسية العالمية المختلفة، وسبل تحقيق السلامة والصحة المهنية المتعلقة بهذه الأنظمة.