الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

شعبة الميكانيكية بنقابة المهندسين تنظم ندوة حول تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية

ندوة شعبة الهندسة
ندوة شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين، فيتو

عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري عبدالله دهينة، محاضرة بعنوان "أنظمة وتقنيات الطاقة الشمسية الحرارية" ألقاها الدكتور مهندس أحمد أبو المجد- مدرس بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس قسم الطاقة المتجددة بكلية هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية بمصر، بحضور المهندس محمد رضا عصر- أمين الشعبة، والمهندس محمد مصطفى منصور - عضو مجلس الشعبة.

في بداية المحاضرة، رحب المهندس الاستشاري عبدالله دهينة بالمحاضر والحضور، مؤكدًا حرص  شعبة ميكانيكا على تقديم كل ما هو جديد في جميع مجالات الشعبة، مشيرًا إلى أن المحاضرات ستتواصل حتى تغطي جميع تخصصات الشعبة، وتقدم كل ما هو جديد، داعيًا مهندسي ميكانيكا إلى متابعة تلك المحاضرات، سواء بالحضور أو عبر قناة الشعبة التي تعرض جميع المحاضرات التي يتم عقدها.. وقال: “يسعدنا تلقي مقترحات مهندسي الشعبة، ويسعدنا تواصلهم الدائم معنا عبر صفحة الشعبة على الفيس بوك”.

Advertisements

من جانبه، أوضح المهندس محمد رضا عصر، مجالات عمل شعبة الهندسة الميكانيكية ومستهدف الشعبة خلال الفترة القادمة، وكيفية تعزيز المحاضرات لتخدم مهندسي ميكانيكا في كافة المجالات، والعمل على حل المعوقات التي تواجهها الشعبة.

الأنظمة والتطبيقات المختلفة لأنظمة تحويل الطاقة الشمسية الحرارية

وتناول "أبو المجد" في محاضرته مقدمة عامة عن أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية والتي تعمل عند درجات حرارة منخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة، والأنواع المختلفة من المجمعات الشمسية الحرارية ذات معامل التركيز المنخفض والمتوسط.

كما تطرقت المحاضرة إلى التعرف على الأنظمة والتطبيقات المختلفة لأنظمة تحويل الطاقة الشمسية الحرارية، مثل إنتاج المياه الساخنة والبخار والتجفيف الشمسي والتبريد باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية، وكذلك إنتاج الكهرباء باستخدام المحطات بتكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية.

وتحدث الدكتور "أحمد أبو المجد" عن أنظمة الاختبار وشهادات الاعتماد لأنظمة الطاقة الشمسية الحرارية طبقًا للأكواد والمعايير القياسية العالمية المختلفة، وسبل تحقيق السلامة والصحة المهنية المتعلقة بهذه الأنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندسين نقابة المهندسين شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين الطاقة الشمسية الحرارية أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية اخبار النقابات

مواد متعلقة

بعد رفع منحة الزواج، تعرف على منح نقابة المهندسين وقيمتها

اليوم، نظر دعوى إعلان سحب الثقة من نقيب المهندسين

تعرف على قيمة زيادة معاش نقابة المهندسين وموعد صرفه

نقابة المهندسين تقرر رفع منحة الزواج لابنة العضو المتوفى

الأكثر قراءة

سر الإطاحة بالمدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام وتعيين عماد البناني

سر غضب جماهير الزمالك بعد تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية (صور)

أول تعليق من أحمد سليمان على تعيين عماد البناني مديرا تنفيذيا للزمالك

سفير السودان في ليبيا: حميدتى مات (فيديو)

فاروق الباز يكشف عن قمر تعيش عليه الكائنات الفضائية (فيديو)

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد الرحيل عن الأهلي

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من معسكر منتخب مصر

عامر حسين: حل أزمة لاعبي الأهلي ستكون بالاتفاق بين كولر وفيتوريا

Advertisements

منوعات

المزيد

بدء مهمة جديدة للبحث عن "وحش لوخ نيس"

طالبان تمنع النساء من زيارة متنزه وطني في أفغانستان

العاصفة المدارية إداليا تتجه نحو فلوريدا

إيطاليا ليست الوحيدة، الفئران تغزو العديد من بلدان العالم

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نهاية مأساوية لرئيس وزراء كندا وزوجته بعد زواج 18 عاما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

دار الإفتاء توضح أهم الآداب التي يستحب للإنسان مراعاتها عند دخول مكة المكرمة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بالخير الوفير وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية