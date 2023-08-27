رفع 210 حالات إشغال في حملة مكبرة بحي الوراق

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق حملات مكبرة استهدفت شوارع عزبة الخلايفة.. وأسفرت عن إزالة التعديات على الطريق العام والتند المخالفة للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي ورفع ٢١٠ حالات إشغال.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وكانت محافظة الجيزة قد واصلت جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وحملات الرصد والمتابعة للتعامل الفوري مع كافة التعديات وإزالتها في المهد.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي أسفرت عن ضبط وإزالة ١٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمراكز العياط والبدرشين ومنشأة القناطر.

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إزالة 9 حالات تعد وبناء مخالف بالعياط



أزال مسؤولو مدينة العياط ٩ حالات تعد وبناء مخالف عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 80 م بارتفاع 4 م بناحية عزبة علي بك نطاق الوحدة المحلية بطهما، والثانية عبارة عن حوائط حاملة بالدور الأول فوق الأرضي بدون ترخيص على مساحة 60 م بارتفاع 4 م بناحية قرية بمها، بالإضافة إلى إزالة صبة خرسانية بدون ترخيص على مساحة 60 م بقرية طهما.

تنفيذ ٣ حالات إزالة رصدتهم المتغيرات المكانية



كما تم تنفيذ ٣ حالات إزالة رصدتهم المتغيرات المكانية ضمت إزالة فى المهد صبة سقف ومباني دور أول فوق الأرضي وتعدى على الأرض الزراعية.



بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات شملت إزالة حوائط بالدور الأول أعلى الأرضي بعقار بقرية كفر قاسم وحالة تعدٍّ بالبناء والمخالفة عبارة عن حوائط حاملة من البلوك الأبيض بارتفاع 3م على مساحة 175م بقرية كفر حميد وإيقاف حالة شروع فى البناء خارج الحيز العمراني بقرية العطف.

ضبط ٤ حالات بناء مخالف باوسيم

وفي مركز ومدينة أوسيم تم ضبط ٤ حالات بناء مخالف ضمت إزالة ٣ حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالكوم الأخضر بالاضافة إلى فك سقف الدور الأول فوق الأرضي لعقار مخالف بشارع ذبادي من شارع دولسي بمركز ومدينة أوسيم.



وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة تعدى على الأرض الزراعية بعمل سملات عبارة عن صبة خرسانية تمهيدًا للبناء على مساحة قيراط بناحية منشاة دهشور مركز البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم ضبط وإزالة مخالفة بناء بناحية بني سلامة عبارة مبنى عشوائي بالطوب في المهد على مساحة 60م على أراضي زراعية.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالفة.

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