إحباط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بمطار سوهاج

تمكن رجال جمارك مطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران العربية، وتم الاشتباه فى راكب مصرى الجنسية، بتفتيش حقائبه تبين وجود ٥٨٠ قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان مخبأة داخل حقائبه فى أماكن يصعب الوصول إليها.

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جمارك مطار سوهاج

قام بالضبط عمرو السيد أحمد مدير حركة تفتيش الركاب، وعبدالعزيز فؤاد مدير التعريفة، وحسن أبو كريشه مدير أدارة الفحص بالأشعة، ورشا لطفى بالأمن الجمركى، وأحمد على مصطفى مأمور تفتيش الركاب، وأحمد جمال مصطفى مأمور الفحص، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣ وحرره معتز أبو الفتوح بالشئون القانونية بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وجمال عزت النمر مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى الجنوبيه، بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مطار سوهاج يحصل على الشهادة الدولية أيزو ٩٠٠١

واحتفل مطار سوهاج الدولى بالحصول على الشهادة الدولية أيزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠١٥، وذلك بحضور كل من الملاح حاتم طلحة مدير مطار سوهاج الدولى، وفريق عمل الجودة بقطاع المطابقة والسلامة، بالمقر الرئيسى للشركة وموظفى المطار والجهات الأمنية، والجهات العاملة بالمطار، وشركات الطيران، ورموز المحافظة وبعض رجال الأعمال.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني.



وتأتى هذه المراجعة من الشركة المانحة SGS للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات، وتقديم أفضل مستويات الخدمة.



وأعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بعد الحصول مطار سوهاج الدولى على شهادة الأيزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠١٥مشيدًا بجهود العاملين بمطار سوهاج الدولى وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم، والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على تلك الشهادة، مؤكدا أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.