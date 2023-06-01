مطار سوهاج يحصل على شهادة الأيزو الدولية

حصل مطار سوهاج الدولي علي شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015)، المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة.

الشركة المصرية للمطارات



وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار سوهاج الدولي والشركة المصرية للمطارات بهذه الشهادة.

وتأتي الشهادة تطبيقا لسياسات وزارة الطيران المدني بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية في سبيل دعم وزيادة أعداد السائحين.

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وصرح محروس أن تلك الشهادة تعد اعترافا بتطبيق مطار سوهاج الدولي لأسس ومبادئ الجودة الشاملة وفق خطط تطوير منظومة المطارات المصرية.



جدير بالذكر أن نظام إدارة الجودة آيزو 9001 يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات ويعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشارًا في العالم، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر التقى وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي اليوم بمقر ديوان عام الوزارة بديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى والسفارة البلغارية بالقاهرة.

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات المتعددة التي يعقدها الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني مع سفراء دول العالم المختلفة، لبحث أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والعمل على تنشيط الحركة الجوية الوافدة من الخارج.

وزير الطيران المدني



وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالسفير البلغارى مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة، وبخاصة في مجال النقل الجوى، حيث أشار بأن قطاع الطيران يهتم بتعزيز سبل التعاون المشترك ودعم شراكات فعالة مع جميع دول جنوب شرق أوروبا، مؤكدًا على الدور الرئيسي والمحوري الذي تقوم به الوزارة في تنمية العلاقات الثنائية والجهود البناءة بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والحركة الجوية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة حيث من المزمع قيام شركة أيركايرو بتشغيل خط طيران مباشر بين مدينة الغردقة والعاصمة البلغارية "صوفيا " اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، كما استعرض الجانبان آليات التعاون فيما بينهما لدفع الحركة الجوية خلال الفترة القادمة، وتشجيع مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات النقل الجوي في ضوء جهود الدولة المصرية الرامية نحو تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة بوجه عام وتنمية قدرات وإمكانيات قطاع الطيران المدني المصري بوجه خاص.