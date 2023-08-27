طب بنها تنظم زيارة لكلية الطب العسكري

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بطب بنها بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي زيارة كلية الطب العسكري بالقوات المسلحة.

تأتي تلك الخطوة في إطار عمل بروتوكولات تعاون وزيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب وحرصًا من كلية الطب بجامعة بنها علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من خبرات وزارة الدفاع المتمثلة في الزيارات الميدانية لطلاب المليةً.

طب بنها خلال الزيارة، فيتو

تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات بنها الجامعية وإشراف الدكتورة نيرمين عدلي محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعقيد محمد ثروت مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

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طب بنها خلال الزيارة، فيتو

وحضور ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وكان علي رأس الوفد الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية.

طب بنها خلال الزيارة، فيتو

حيث كان في استقبال وفد الجامعة اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية الطب العسكري واللواء ياسر نائب الدراسات العليا واللواء الطبيب احمد فتحي مدير العلاقات الدولية والعقيد الطبيب هاني عبدالقادر.

قدم فيلم عن نشأة كلية الطب العسكري باعتبارها أحد الكليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة المصرية التي تخرج أطباء عسكريين حاصلين على درجة البكالوريوس في الطب لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من الأطباء العسكريين وفقًا لأحدث العلوم الطبية عالميًا بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

أوضح العميد الدكتور هاني عبدالقادر من خلال الفيلم تاريخ تأسيسها عام 2013 بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث كان وزير الدفاع وقتها- لتخرّج دفعات من الضباط الأطباء وفيها تدار العملية التعليمية داخل الكلية بالاشتراك مع الجامعات الإنجليزية وفقا لبروتوكولات التعاون المبرمة لافتًا الي تخرج أول دفعات الكلية في 2019 وحملت اسم المشير محمد عبد الغني الجمسي.

طب بنها خلال الزيارة، فيتو

وعقب عرض الفيلم بدأت فعاليات الزيارة الميدانية داخل معامل التشريح وقاعات التدريس للمحاضرات العلمية والمدرجات المجهزة علي أحدث وسائل التعلم فقد اصبح لدي القوات المسلحة مشروع جديد لإنتاج مجموعة من الأطباء "المقاتلين "فيتعلم هؤلاء الطلبة الفنون العسكرية وعلوم الحرب فى نفس الوقت الذى يدرسون فيه أحدث ما وصل إليه الطب، لذلك يتم اختيار مجموعة منتقاة من الطلبة المتحمسين أشد الحماس للتعلم.. المتفتحين على كل ما هو جديد فى العلوم الطبية الأساسية والراغبين فى الوصول لأقصى درجات الاستفادة من كل ما يتاح لهم من محاضرات أو مواد علمية كل هذا بالإضافة إلى مستوى رياضى متميز فى أكثر من لعبة ومستوى ثقافى وفني متميز لهؤلاء الطلاب.

أعرب طلاب الكلية عن بالغ سعادتهم بنجاح إدارة الكلية فى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية والدولية على السواء والعديد من المراكز والنقاط المضيئة فى مصر الأمر الذى جعل الطالب يستوعب الأساليب الحديثة فى التعلم والتى تطبقها الكلية من يومها الأول.

كما توجهوا بالشكر لكل من ساهم فى هذا الصرح بداية من قرار الإنشاء مرورًا بكل من شارك من إدارة الكلية المحترمة وأعضاء هيئة التدريس المخلصين، وفي نهاية الجولة تم التقاط بعض الصور التذكارية

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