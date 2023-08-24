الخميس 24 أغسطس 2023
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حدث في طب بنها، تحويل مخزن خردة إلى صرح علمي مجهز بأحدث الإمكانات (صور)

د. محمد الأشهب عميد
د. محمد الأشهب عميد طب بنها، فيتو

تمكنت كلية طب بنها من تحويل مخزن خردة إلى قاعة علمية مجهزة بأحدث الإمكانات لخدمة الطلاب.  

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وأكد الدكتور محمد الأشهب عميد الكلية أن تلك الخطوة في إطار خطة النهوض بالكلية التي تتبناها الكلية للاستفادة من الإمكانات المتاحة  بالكلية والاستفادة من المساحات غير المستغلة بها حيث تم إنشاء حديقة كمتنفس للطلاب وتزيينها بجداريات ورسومات من صنع الطلاب وايضا تحويل مخزن الخردة إلى قاعة مجهزة بأحدث الإمكانات، في إطار الحفاظ على المال العام مشيرًا إلى أنه تجري حاليًّا عمليات صيانة وتطوير في الكلية استعدادًا للعام الدراسي المقبل.

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في وقت سابق عميد كلية الطب بجامعة كيل بإنجلترا، جامعة بنها  لليوم الثاني على التوالي حيث تفقد جامعة بنها الأهلية بالعبور.

طب بنها، فيتو 

في وقت سابق زار عميد كلية الطب بجامعة كيل بإنجلترا، جامعة بنها لليوم الثاني على التوالي حيث تفقد جامعة بنها الأهلية بالعبور.

طب  بنها، فيتو

وكان في استقباله الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها الدكتور حسام عبد العظيم المشرف على كلية طب بنها الأهلية، الدكتور محمد سعيد المشرف على كلية الهندسة، الدكتورة نسرين إبراهيم منسق الزيارة والدكتور سامح زكي أستاذ الأطفال ببنها وإنجلترا.

طب بنها، فيتو 

وشملت الزيارة  كلية الطب والمعامل المركزية ومعامل الكمبيوتر ومسرح الجامعة والتقى طلاب كلية الطب في لقاء مفتوح معهم كما أعرب عن إعجابه الشديد بسرعة انجاز هذا الصرح الجبار في وقت قياسي.

في وقت سابق استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي والدكتور محمود المغربي نواب رئيس الجامعة عميد كلية الطب بجامعة كيل بإنجلترا ضمن زيارة له لكلية طب بنها  للترتيب للشراكة والتعاون مع جامعة Keele بإنجلترا وأيضًا مناقشة آخر المستجدات العلمية في مجال الخلايا الجذعية.

 

وألقى البروفيسور Nicolas Forsyth عميد كلية الطب بجامعة Keele والأستاذ الزائر بكلية طب بنها محاضرة بكلية طب بنها بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد الكلية والدكتورة نرمين عدلي والدكتور هشام رشيد والدكتورة رشا شاكر وكلاء كلية الطب وعددًا من أساتذة وطلاب الكلية.

وشملت الزيارة زيارة  المعمل المركزي ووحدة البيولوجيا الجزيئية ثم  المعامل المركزية ببيطري وزراعة مشتهر.

مخزن الخردة قبل تجميله طب بنها، فيتو 

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