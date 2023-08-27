هل يتم تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد؟ الصحة ترد

تأجيل الدراسة، كشف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، حقيقة وجود نية لتأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد.

متحور كورونا الجديد

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية: أنه لا يوجد تفكير علي الإطلاق لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد لا سيما وأن متحور كورونا الجديد ضعيف ولا يدعو للقلق.



هل سيتم إغلاق المدارس والنوادي

وأوضح: كل ما يتردد ويشاع عن غلق المدارس والنوادي بسبب المتحور الجديد لا أساس له من الصحة، ولكن دائما ما ندعو إلي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والعزل المنزلي حال ظهور أي أعراض للإنفلونزا أو البرد لمنع نقل العدوى.



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حالتا الإصابة بمتحور كورونا الجديد

ولفت إلي أن حالتي الإصابة بمتحور كورونا الجديد تلقيا العلاج وحالتهما مستقرة.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه لم يتم وضع أي بروتوكول علاجي جديد للمتحور الجديد لفيروس كورونا.

علاج متحور فيروس كورونا الجديد



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات صحفية أن الطبيب المعالج هو المنوط به تحديد البروتوكول العلاجي للمريض ولا يوجد بروتوكول علاجي موحد يصلح مع المصابين بفيروس كورونا أو أي مرض آخر لأن كل مريض يختلف عن الآخر وحالته الصحية تختلف عن الآخرين.

أوضح أن 80 % من إصابات المتحور الجديد لفيروس كورونا تتماثل الشفاء دون تدخلات علاجية نظرا لأن الأعراض بسيطة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن حالتي الإصابة اللذين تم اكتشاف إصابتهما بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG5 تماثلا للشفاء ولم تستدعي الحالة الصحية لهما الحجز داخل المستشفى.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، كشفت عن إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

كما تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيًا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.

تعليمات الصحة للوقاية من متحور كورونا الجديد



وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.

جدير بالذكر أنه حثت وزارة الصحة المواطنين على ضرورة الحرص علي تناول الجرعة المنشطة من لقاح فيروس كورونا لمن فات علي تناولهم التطعيم مدة ٦ أشهر سابقة.

تناول الجرعة المنشطة



وكشفت وزارة الصحة عن الفئات الواجب عليها تناول جرعة منشطة من تطعيم فيروس كورونا وهم كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة.