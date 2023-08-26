السبت 26 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اليوم، امتحان مواد “الإنجليزي والتفاضل والتكامل والنحو” لطلاب الثانوية الأزهرية دور ثان

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو

يواصل طلاب الثانوية الأزهرية اليوم السبت امتحانات الدور الثاني التي انطلقت الأسبوع الماضي في كافة محافظات الجمهورية.

حيث يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان اللغة الأجنبية الأولى ”الإنجليزي"، فيما يؤدي طلاب القسم العلمي امتحان مادتي " التفاضل والتكامل والنحو".

 

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني كما هو معمول به في الدور الأول، لأن هذه أخر وأهم مرحلة في تحديد مستقبل الطلاب، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر  أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب.

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من جانبه بين الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد والتجهيزات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بعد انتهاء أعمال الدور الأول مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات في شكلها الجديد كان لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، كما كان لالتزام الطلاب والملاحظين في الالتزام بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول.

 

امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

ومن جانبه أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن المستشارين المسؤولين عن الأسئلة بدأوا عملهم منذ بداية إعلان النتيجة وانتهوا من كتابتها وتم  الطباعة يوم الخميس 10/ 8/ 2023 وتم إرسال أوراق الأسئلة  يومي 11 و12  من الشهر الجاري إلى مراكز توزيع الأسئلة، مضيفا أنه استعدت المناطق استعدادا كاملا لعمال الامتحانات، وتم إرسال جميع خطابات الندب والملاحظة إلى جميع المناطق الأزهرية وعددها 11 ألف خطاب ندب خارجي و9 آلاف ندب داخلي ليكون عدد من يشارك في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 20 ألف على مستوى الجمهورية.

 

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

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اليوم، امتحان مواد “الصرف والإستاتيكا والأدب” لطلاب الثانوية الأزهرية للدور الثاني

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اليوم، امتحان مواد “الأحياء والأدب والتفسير” لطلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية

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