طالبان تمنع النساء من زيارة متنزه وطني في أفغانستان

قالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان بـ أفغانستان إنها ستستخدم قوات الأمن لمنع النساء من زيارة متنزه وطني بولاية باميان وسط البلاد.

وأوضحت الوزارة أن النساء لم يلتزمن بـ ارتداء الحجاب بشكل صحيح عند زيارة متنزه باند - إي - أمير في مقاطعة باميان في وسط أفغانستان.

المعالم السياحية الرئيسية في باميان

ويعد باند - إي - أمير من المعالم السياحية الرئيسية في باميان، وبات أول حديقة وطنية في البلاد عام 2009 ويستقطب آلاف الزوار كل عام، كما يشكل مصدر دخل رئيسيا للسكان المحليين وأعمالهم السياحية والمطاعم والفنادق والحرف اليدوية.

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ويأتي قرار حكومة طالبان بعد أسبوع من تصريح وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد خالد حنفي، أمام جمع من المسؤولين المحليين والشيوخ في باميان، بأن النساء لا يرتدين الحجاب بشكل صحيح، مطالبا قوات الأمن بمنع النساء من زيارة المواقع السياحية.

وقال حنفي في ذلك الوقت: "زيارة المعالم السياحية لا يشكل ضرورة للنساء".

ونشر المتحدث باسم الوزارة مولوي محمد صادق عاكف تقريرا عن تصريحات حنفي في وقت متأخر من ليلة السبت، بشأن استخدام قوات الأمن ورجال الدين والشيوخ لتنفيذ أمر حنفي.

ويتوافق خطاب الوزير في باميان، الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تقرير عاكف.

منع النساء من ارتياد الأماكن العامة في أفغانستان

وفي نوفمبر الماضي، منعت حكومة طالبان النساء من ارتياد الأماكن العامة، بما في ذلك الحدائق، بحجة أنهن لا يرتدين الحجاب بشكل صحيح أو لا يتبعن قواعد الفصل بين الجنسين.

ومنذ سيطرة طالبان على البلاد في 15 أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو، فرضوا عدة قيود تستهدف الفتيات والنساء الأفغانيات، بما في ذلك منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، ومنع النساء الأفغانيات من العمل في الوظائف المحلية والمنظمات غير الحكومية، وأثارت هذه الإجراءات غضبا دوليا.