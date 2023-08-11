الجمعة 11 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تقرير: 80٪ من الصحفيات الأفغانيات توقفن عن العمل منذ صعود طالبان

أفغانيات، فيتو
أفغانيات، فيتو

كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن أكثر من 80٪ من الصحفيات الأفغانيات قد توقفن عن العمل منذ 15 أغسطس 2021، أي عندما استولت حركة "طالبان" على السلطة في البلاد.

وأوضحت "مراسلون بلا حدود"، في تقرير جديد بعنوان "الصحافة الأفغانية لا تزال تقاوم بعد عامين من اضطهاد طالبان"، أنه "من بين ما يقرب من 12000 صحفي من الذكور والإناث، في أفغانستان، تخلى أكثر من ثلثيهم عن المهنة".

بموجب أحكام الشريعة الإسلامية

واستعرض التقرير تفاصيل عن التحديات التي واجهتها وسائل الإعلام الأفغانية في العامين الماضيين، لافتا إلى أن "أحدث الأمثلة أنه في بداية شهر أغسطس الحالي، أغلقت السلطات المحلية في ولاية ننكرهار مقر تلفزيون وراديو "Hamisha Bahar" بموجب أحكام الشريعة الإسلامية"، حسب مزاعم طالبان.

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وأشارت المنظمة إلى أنه بناء على تقرير جمعية الصحفيين الأفغان المستقلين (AIJA)، اختفت منذ ذلك الحين أكثر من نصف وسائل الإعلام البالغ عددها 547 والتي تم تسجيلها في عام 2021، مبينة أن من بين 150 قناة تلفزيونية، بقي أقل من 70، ومن بين 307 محطات إذاعية، لا يزال هناك 170 فقط تبث، فيما انخفض عدد وكالات الأنباء من 31 إلى 18 وكالة.

حظر صالونات التجميل في كابل

في غضون ذلك، حظرت الحكومة التي تديرها حركة طالبان عمل صالونات التجميل في عاصمة أفغانستان مدينة كابل وفي المناطق الأخرى من البلاد.

وورد في رسالة من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية إلى بلدية كابل: "يحظر على صالونات التجميل النسائية على مستوى مدينة كابل ومحافظات الدولة العمل، ويتم التوقف عن إصدار التراخيص، أما الاتفاقات والتراخيص الصادرة سابقا فتعتبر لاغية". 

الرجال والنساء بدون عمل

وأكدت صاحبة أحد صالونات التجميل: "رجالنا بدون عمل. وعندما لا يستطيع الرجل رعاية أسرته، تضطر النساء للعمل في الصالونات... ماذا سنفعل وكيف سنعيش إذا أغلقت صالونات التجميل؟".

ولفتت صاحبة صالون آخر إلى أنه يجب على السلطات الأفغانية أن توفر وظائف للرجال حتى لا تضطر النساء إلى العمل خارج المنزل.

للمرأة الحق في العمل

وحسب مراسل "نوفوستي"، فقد أثار الموضوع امتعاض العديد من سكان العاصمة الأفغانية، الذين أكدوا على أن للمرأة أيضا الحق في العمل، ويجب على الدولة بذل الجهود لضمان مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية للبلاد.

يشار إلى أنه في يناير الماضي أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن الحكومة الأفغانية التي شكلتها طالبان حددت مهلة عشرة أيام لإغلاق صالونات التجميل النسائية في البلاد، ومنعت النساء من العمل في مراكز التسوق، لكن محمد سهيل شاهين ممثل المكتب السياسي لحركة طالبان، قال لاحقا إن هذه معلومات غير موثوقة.

حرية المرأة في التنقل والوظائف

وذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة  أنها سجلت حالات فرضت فيها طالبان قيودا أعلنت عنها سابقا على حرية المرأة في التنقل والوظائف.

وأكد التقرير أنه في أوائل مايو، ألقت قوات طالبان القبض على موظفتين أفغانيتين تعملان في منظمة دولية غير حكومية في أحد المطارات لأنهما سافرتا دون محرم.

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منظمة مراسلون بلا حدود حركة طالبان الصحافة الأفغانية أفغانستان

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