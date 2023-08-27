بعد الحديث عن وفاته، مبادرة جديدة منسوبة لـ"حميدتي" لحل الأزمة السودانية

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي اليوم الأحد، ما قال إنها رؤية الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة.

ويأتي إعلان حميدتي بعد ساعات من إعلان دبلوماسي سودانى، اليوم الأحد، وفاة محمد حمدان دقلو، قائد مليشيا الدعم السريع دون تحديد تاريخ وفاته.



حل الأزمة السودانية



وقال حميدتي، عبر حسابه على موقع "تويتر، إن "الحل للأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به الدعم السريع وهو الحل السلمي"، زاعما أن قواته "وجدت نفسها مرغمة على خوض حرب فرضت عليها بين الباحثين عن دولة المواطنة والساعين للعودة إلى الحكم الشمولي".

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وشدد على ضرورة أن "يكون نظام الحكم في السودان مدنيا ديمقراطيا يقوم على انتخابات عادلة وحرة"، مشيرا أن "النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان".

وتابع: "المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء العنف الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من المواطنين"، مؤكدا "ضرورة تأسيس جيش سوداني جديد يحترم الديمقراطية ويخضع لسيطرة وإشراف المدنيين- علي حد وصفه -.

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

وأكد قائد مليشيا الدعم السريع أنه "يجب البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ حل سياسي شامل يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان".



يأتي ذلك بعد ساعات من شائعة وفاته التي أثارها السفير السوداني لدى ليبيا، إبراهيم محمد أحمد، ولفت السفير السوداني، في لقاء تلفزيوني مع قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، بأن "حميدتي، قد توفي".



سفير السودان فى ليبيا يعلن وفاة حميدتي



وتسببت تصريحات سفير السودان في ليبيا، السفير إبراهيم محمد أحمد، عاصفة من الجدل بين السودانيين خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاته حول مقتل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.



وزعم السفير السوداني إبراهيم محمد أحمد، في لقاء مع قناة "الجزيرة " القطرية، أن "محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"، قد توفي، وبالرغم قوله إن معلوماته من مصادر موثوقة، لكنه رفض الإفصاح عن تاريخ وفاة حميدتى.



وقال السفير السوداني، إبراهيم محمد أحمد، موجها كلامه لمقدم البرنامج: "خدها مني حميدتي مات.. أنا مسئول عن كلامي"، وعندما سئل إذا كان تلك المعلومة أتت من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، نفى ذلك وأوضح أنه لا تواصل بينهما.



وما أثار جدلًا أكبر هو تعليق السفير السوداني حول أن حميدتي قد يظهر من جديد، قائلًا: "بيموت ويحيا مرة ثانية، في زول يقولوا مات وظهر من جديد".



اعتياد تردد أنباء وفاة حميدتى منذ اندلاع اشتباكات السودان



ومنذ اندلاع الاشتباكات اعتادت قوات الدعم السريع نفي أنباء تتردد عن وفاة حميدتي، التي ترددت كثيرا، وكان آخرها تصريحات القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، الذي قال إن "قائد القوات محمد حمدان دقلو بخير وإنه في الصفوف الأمامية مع قواته.

