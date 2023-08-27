الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

مفيش صاحب بيتصاحب، تشييع جثمان ضحية صديقه بقليوب

ضحية حادث قليوب،
ضحية حادث قليوب، فيتو

شهدت منطقة ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث لقى عامل مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق نارى، إثر قيام صديقه بإطلاق النيران فى حفل " نقل عفش عروسة" أول أمس الجمعة، أطلق المتهم النيران ابتهاجا بالحفل أصاب المجنى عليه فى رأسه من الخلف بعيار نارى، تم نقل المصاب للمستشفى. 

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جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم فى الواقعة. 

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وشيع المئات من أهالى القرية الجنازة، فى مشهد مهيب، خرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، وسط دعوات للمتوفى بالرحمة والمغفرة، وصولا لمثواه الأخير بمقابر العائلة، مطالبين بالقصاص من المتهم.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز قليوب، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى باستقبال شاب يدعى " ط. ع.ر" 23 سنة، مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش بالرأس.  على الفور انتقلت قوات مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص وإجراء التحريات، تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه فى حفل " نقل عفش عروسة " بقرية ميت نما بدائرة المركز، أطلق صديقه النيران من فرد خرطوش محلى الصنع، أصاب المتوفى فى رأسه، وقامت الأهالى بنقله لمستشفى النيل، ثم تم تحويله الحالة لمستشفى الساحل، وتم إجراء خياطه الجرح، ب٧٠ غرزة وكان فاقدأً للوعى، وتوفى عقب ذلك متأثرا بإصابته.   

وتكثف مباحث مركز قليوب جهودها للقبض على المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

 

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اللواء نبيل سليم القليوبية محافظة القليوبية

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