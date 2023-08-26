السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح عددا من المشروعات الخدمية بتكلفة 186 مليون جنيه

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

واصل اليوم السبت عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بقطاعات التربية والتعليم والشباب والرياضة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والخطة الاستثمارية بالمحافظة التي يتم تنفيذها بمدينة بنها بتكلفة إجمالية 186 مليون جنيه بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم. 

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واستهل المحافظ الجولة بافتتاح مشروعات الأبنية التعليمية، حيث تم افتتاح مدرسة الشهيد محمود عزازي بقرية دملو توسع جزئي عدد الفصول 15 فصل بتكلفة 6.2 مليون جنيه.

حيث تبلغ المساحة الإجمالية  1050 متر ٢ والمبنى الجديد مقام على مساحة 380 متر ٢ وعدد الفصول قبل التوسعة  9 فصول  ليصل إجمالي الفصول بعد التوسعة 24 فصلا.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما تم افتتاح مدرسة الإصلاح الزراعي بالرملة توسع جزئي عدد الفصول 9 فصول بتكلفة 6.5 مليون جنيه بنها   توسع جزئي، حيث تبلغ المساحة الإجمالية  ١٥٩٦ متر ٢ والمبنى الجديد على مساحه٣٣٠ متر ٢ وعدد الفصول قبل التوسعة ١١ فصلًا  ليصل إجمالي الفصول بعد التوسعة  ٢٠ فصلًا.

ووجه الهجان إلى أهمية أن يتوازى مع هذه الأعمال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير، مع زيادة المسطحات الخضراء لإعطاء المظهر الجمالي والحفاظ على البيئة بما يتواكب مع مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي " المشروعات الخضراء الذكية “ لتكون مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضارية بشكل راقي يحفز أبناءنا على الجدية والجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية”. 

 

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محافظ  القليوبية، فيتو


وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية أعمال رصف الطريق المجاور لكوبري المصنع الحربي بعزبة البرنس بطول 1 كم بتكلفة ٣ملايين و٤٥٠ ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢٣   

محافظ  القليوبية، فيتو


وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم تفقد مشروع صرف صحي عزبة عبد الحميد عطية وأبو الحسن مركز بنها بتكلفة 32 مليون جنيه (نسبة تنفيذ 90%)، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من توصيل الخطوط المنزلية.


كما تم تفقد محطة مياه شبلنجة بطاقة 200 ل/ث بتكلفة 80 مليون جنيه والتى تعمل بنظام ( الترشيح الفائق )، وبذلك تعتبر أول محطة فى محافظة القليوبية تعمل بهذا النظام  ووصلت نسبة التنفيذ 90%، وتخدم قرى شبلنجة وجميع القرى وتوابعها، ومخطط الانتهاء من الأعمال آخر أكتوبر المقبل، وفي قطاع الشباب والرياضة تم افتتاح مركز شباب كفر بطا (إنشاء حمام سباحة وقاعة أفراح بتكلفة 6 ملايين جنيه) وأضاف الهجان أن المحافظة تستهدف من تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب. 

محافظ  القليوبية، فيتو


وفي قطاع الصحة تم افتتاح غرفة العمليات الكبرى بمستشفى رمد بنها بعد تطويرها وتشغيل جهاز إزالة المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية المتطور وتم تزويد غرفة العمليات بسرير عمليات رمد كهربائي جديد مزود بأحدث التقنيات، وفي قطاع الخطة الاستثمارية للمحافظة تم افتتاح مبنى مديرية الإسكان والمرافق بعد تطويره بتكلفة 3.1 مليون جنيه، حيث لم يتم تطوير مبنى المديرية منذ عام ١٩٨٢ وتبلغ مساحة المبنى ٥٧٥ م2،كما تفقد المحافظ إنشاء مبنى إداري وخدمي داخل إدارة المرور  والمصمم على أن يتكون من خمسة طوابق على مساحة ٦٠٠م2  باعتماد مالي ٢٠ مليون جنيه،  تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية. 

 

محافظ  القليوبية، فيتو


واختتم الهجان الجولة بتفقد السلم الكهربائي على كوبري الرياح التوفيقي بميدان وابور الثلج بمدينة بنها بتكلفة 12.3 مليون جنيه، لدفع الأعمال وتسريع منظومة العمل وتيسيرًا على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي المهم.

 
جاءت الجولة بحضور كل من  أعضاء مجلس النواب ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير الأبنية التعليمية وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والعقيد ياسر قنصل مدير إدارة مرور بنها.

 

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