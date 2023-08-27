تفاصيل مران الأهلي قبل السفر إلى النمسا

الأهلى، خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة ‏المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية والمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

محاضرة مارسيل كولر للاعبى الأهلى

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح ‏البرنامج التدريبي والحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.‏

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الفني خلال تدريبات الكرة، فيما خاض محمد ‏الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.‏

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وأدى الأهلى مرانه اليوم على فترتين وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني قبل السفر غدًا ‏إلى النمسا، لخوض معسكر إعداد الفريق الذي يقام من ٢٨ أغسطس وحتى ٦ سبتمبر في إطار ‏التحضيرات للموسم المقبل.‏

وعاد الأهلي للتدريبات الجماعية بدءًا من الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية ‏التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضي.‏

وضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خطة استعدادات الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

وقرر كولر خوض ثلاث مباريات ودية استعدادا لمواجهة بطل الجزائر حيث ستكون المباراتين الأولى والثانية خلال معسكر الإعداد بالنمسا يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر القادمين على أن يخوض ودية ثالثة أخيرة في القاهرة أحد يومي 9-10 سبتمبر قبل السفر إلى السعودية.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على اصطحاب 3 مهاجمين فقط في قائمة الفريق بمعسكر النمسا الذي ينطلق غدا الإثنين.

وتضم قائمة الأهلي المتوجهة إلى النمسا غدا ثلاث عناصر فقط في خط الهجوم وهي صلاح محسن ومحمود كهربا ومحمد زعلوك اللاعب الصاعد.

وفقد الأهلي ثلاث عناصر هجومية بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد مع تفعيل بند بيع حسام حسن إلى سموحة نهائيا.

أكد مصدر داخل الأهلي أن إمام عاشور قطع شوط كبير في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية ويحتاج إلي 10 أيام من أجل العودة بشكل تدريجي للمشاركة جماعيا.

وأضاف: مشاركة اللاعب من عدمه في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية تبقى محل دراسة من قبل الجهاز الطبي الذي ينتظر انتهاء برنامج تأهيل اللاعب لحسم موقفه النهائي بشأن وضعه من عدمه في حسابات الجهاز الفني في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال مصدر داخل الأهلي إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري وسيتم عرضه أيضا علي أحد الأطباء في معسكر النمسا من أجل الوقوف علي تطورات حالته وتحديد موعد إعلان جاهزيته.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى النمسا غدا الإثنين استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكر النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتين وديتين يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر استعدادا للموسم الجديد.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت فيتو أن قائمة الأهلي الإفريقية ستأتي على النحو التالي..

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية