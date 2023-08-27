الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل فريق الأهلي إلى النمسا

فريق النادي الاهلي،فيتو
فريق النادي الاهلي،فيتو

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الإثنين، رحلة خاصة إلي فيينا بالنمسا تقلع من مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي لنقل فريق النادي الأهلي لإقامة معسكر تدريبي للفريق هناك.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه سيتم إنهاء إجراءات سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي متن رحلة خاصة لشركة مصر للطيران تقلع من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، علي أن تكون العودة في الـ 6 من شهر سبتمبر القادم.

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المعسكر التدريبي الخارجي للنادي الأهلي 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للموسم الجديد حيث استأنف الأحمر تدريباته أمس الأول بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الكروي.

 وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحوصات وقياسات طبية أمس الجمعة، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لإجراء تلك القياسات.

وينطلق معسكر الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل ويتخلله خوض مباراتين وديتين الأولى ستكون يوم 31 أغسطس والثانية ستكون يوم 5 سبتمبر المقبل.

تعديلات الجهاز الفني للنادي الأهلي

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه. 

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي: 

خالد بيبو: مدير الكرة 

مارسيل كولر: مديرا فنيا
كارلوس بيرنجير: مدربا
هارالد جامبيرلي: مدربا
سامى قمصان: مدربا
ميشيل يانكون: مدرب حراس
أندريس أندويا: مخطط أحمال
ياسين ميكارى: محلل أداء

كأس العالم للأندية

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل. 

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة. 

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد. 

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي. 

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