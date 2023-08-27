أخبار الأهلى، موعد الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد وإعارة قندوسى إلى سيراميكا

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد إعلان التعاقد مع المهاجم الجديد

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى عن موعد الإعلان عن التعاقد مع المهاجم الأجنبى الجديد لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل انطلاق منافسات الموسم القادم 2023-2024.

وأوضح المصدر أن الإعلان عن التعاقد مع المهاجم الجديد سوف يكون قبل نهاية الأسبوع الحالى وذلك بعدما تم إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بعقده مع القلعة الحمراء.

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وأشار المصدر إلى أن المهاجم الجديد سوف يلحق بمعسكر الفريق بالنمسا فور إعلان التعاقد معه وإجرائه الكشف الطبي.

عمرو السولية يغيب عن النادي الأهلي لمدة شهر بسبب الإصابة

وتعرض عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلى لمزق في العضلة الخلفية على هامش مران الفريق وخرج اللاعب مصابًا ليحدد غيابه عن الفريق مدة تصل إلى شهر مما يعني غياب اللاعب عن معسكر الفريق في النمسا وكذلك لقاء نهائي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة 15 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر سفر بعثة النادي الأهلي غدا الإثنين إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي استعدادا لبداية الموسم الجديد.

الكاف يوجه رسالة إلى الأهلى قبل مواجهة اتحاد العاصمة

حرص الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس على توجيه رسالة إلى النادي الأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023.

ونشر الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف صورة للاعبى الأهلى وعلقت عليها قائلة" هل سيتوج الأهلى بلقب آخر على استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية ".

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية

القندوسى لاعب الأهلي يظهر بقميص سيراميكا كليوباترا

والتقطت العدسات صورة للجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط النادي الأهلي مرتديا قميص فريق نادي سيراميكا كليوباترا تمهيدًا للإنضمام لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الحالية على سبيل الإعارة.

وفي الفترة الحالية يضع مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا الرتوش الأخيرة الخاصة بكافة أمور انتقال اللاعب الجزائري لصفوف فريقهم على سبيل الإعارة.

الأهلى يواجه سان جورج الإثيوبي في دور الـ 32

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سان جورج الإثيوبي في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2023-2024.

وتخطى سان جورج الإثيوبي نظيره كيه إم كيه إم بطل زنجبار بنتيجة (3-1)، في إياب دور ال64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتفوق سان جورج مجددا على منافسه للمرة الثانية بعدما فاز عليه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 ليصعد لمواجهة الأهلى فى دور آل 32.

ومن المنتظر أن يتم تأجيل لقاء الذهاب في إثيوبيا أحد أيام 15 و16 و17 من الشهر المقبل بسبب تحديد موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 من الشهر ذاته بالسعودية.

الأهلى يعلن إعارة قندوسي إلى سيراميكا

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إعارة أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نادى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لقندوسى وعلق عليها قائلا" الأهلى يوافق على إعارة أحمد قندوسى إلى سيراميكا كليوباترا لمدة عام".

الأهلى يتعاقد مع تمارا نادر السيد لتدعيم سيدات السلة

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع تمارا نادر السيد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات خلال منافسات الموسم الجديد.

وأوضح العوضي أن النادي الأهلي أتم تعاقده مع تمارا السيد، لمدة 4 مواسم قادمة، في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

وأضاف أن التعاقد مع اللاعبة جاء بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.