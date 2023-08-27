الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

مدير الوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني تزور الدقهلية

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

استقبل  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الدكتورة دعاء الراجحي مدير الوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني ( CEQAT ) والدكتور مأمون حجاج نائب مدير الوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني.


وذلك بحضور قيادات التعليم الفني بالدقهلية برئاسة المحاسب  أيمن البراموني مدير عام التعليم الفني ومديري إدارات التعليم الصناعي والزراعي  والتعليم المزدوج وكذلك مسئول التدريب بالتعليم الفني ومسئول وحدة الانتقال لسوق العمل ومسؤول جودة التعليم الفني بالمديرية.

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ثم توجه وكيل وزارة تعليم الدقهلية ومدير عام التعليم الفنى والدكتورة دعاء الراجحى والدكتور مؤمن إلى مدرسة المنصورة الفندقية  لاختيار المراجعيين الداخليين من محافظات الدقهلية – دمياط – الغربية – الشرقية – المنوفية.

 

يأتي ذلك بتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني وتعليمات  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة الاهتمام بجودة التعليم  والتعليم الفنى بشكل خاص.

عقد  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات الرئيسة لبدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
 

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور  رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى 
وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بحضور  هانى عنتر وكيل المديرية والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام.
 

وأكد وكيل الوزارة  خلال الاجتماع على تجديد العلم الخاص بالجمهورية وعلم شعار المحافظة بكل مدرسة، مؤكدا على الالتزام بترديد السلام الجمهورى وعلى حضور الطلاب والعاملين بالمدرسة أثناء  اليوم الدراسي.


وشدد على أن يتم تجهيز المدرسة بالإذاعة المدرسية من أول يوم بالدراسة والالتزام بإقامة مجموعات الدعم التعليمى التى أعلن عنها  مع بدء  العام الدراسى بجميع المدارس والمراحل التعليمية تحقيقا للانضباط والالتزام والعدالة بين جميع العاملين.

 
ووجه بضرورة مراجعة ملفات الطلاب المستجدين وتسجيل البيانات بدقة إلكترونيًا وورقيا، وعدم مطالبة أولياء الأمور بطوابع أو دمغات إلا ما تم إقراره بقرار أو تعليمات التوجيه المالى والإدارى  مشددا على منع  التبرعات  تحت أى مسمى من المسميات داخل المدارس، ووجه سيادته مديرى الإدارات إلى ضرورة متابعة التنفيذ مع الالتزام بالكثافات.

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