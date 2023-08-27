غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

باشرت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، أعمالها فى متابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة، برئاسة المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة وحضور جميع المعنيين منذ الصباح الباكر.

يؤدى الطلاب من لهم حق دخول الدور الثانى الامتحان بمادة الديناميكا ( المجموعة العلمية رياضيات ) لمدة ساعتين.

وخلال متابعته العمل من داخل غرفة العمليات بالمديرية اطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، على وصول أوراق الأسئلة بموعدها المحدد وإلتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والتعليمات الوزارية بهذا الشأن، لافتًا إلى التواصل اللحظى لسير منظومة العمل وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فورى.

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حزمة إجراءات لضمان عام دراسى آمن ومتميز لطلاب تعليم الوادي الجديد

يذكر أن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عقد خلال الأسبوع الجاري، لقاءًا وأعضاء لجنة دعم اللامركزية بديوان عام المديرية وبحضور المهندسة أسماء بصيط نائب مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومنسق عام اللامركزية بالمديرية، ومديرى الإدارات التعليمية.

جاء ذلك للوقوف على ما تم من أعمال ضمن الإستعداد للعام الدراسى الجديد 2023 _ 2024م، وعرض المعوقات والمشكلات ومناقشة الحلول المناسبة.

وخلال اللقاء جرى عرض آخر مستجدات توزيع مخصصات الصيانة البسيطة للإدارات وتوزيعها على المدارس وكذا توزيع مخصصات التعليم الفنى والمجتمعى.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على تشكيل لجان فورية تشمل المتابعة، التوجيه المالى، التوجيه الفنى، أعضاء اللامركزية وتكثيف المرور الميدانى والدورى لجميع مدارس المحافظة للوقوف على مدى جاهزية المدارس من:

● العجز والزيادة بالمعلمين.

●أعمال الصيانة البسيطة والعاجلة

● الموقف النهائى لاستلام وتسليم الكتب الدراسية

● إزالة المبانى العشوائية داخل المدارس

● مراجعة دليل الصيانة بكل مدرسة.

بجانب الوقوف على كافة الإيجابيات وتشجيعها والسلبيات ووضع الحلول المناسبة لها ويتم إعداد تقرير أسبوعى لما تم، بهدف تحقيق الانضباط والدقة وليس تصيد للأخطاء وتقويم الأداء ومعالجة السلبيات

وفي ختام اللقاء وجه وكيل التعليم بالمحافظة، جميع الحضور، ببذل المزيد من الجهد آمن أجل تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بالعمل والنهوض به.