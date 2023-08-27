الأهلي يتعاقد مع تمارا نادر السيد لتدعيم سيدات السلة

الأهلى، أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع تمارا نادر السيد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات خلال منافسات الموسم الجديد.

وأوضح العوضي أن النادي الأهلي أتم تعاقده مع تمارا السيد، لمدة 4 مواسم قادمة، في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.



وأضاف أن التعاقد مع اللاعبة جاء بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

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الأهلى يضم مصطفى كيجو لتدعيم رجال السلة

من ناحية أخرى أعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضى بالنادى الأهلى عن انضمام مصطفى كيجو إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي قادما من صفوف فريق الشمال القطري بعقد ممتد لمدة أربع سنوات في صفقة انتقال حر.

وشهدت الساعات القليلة الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية بين إدارة النادي ومصطفى كيجو لضمه الى قائمة الفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وقع مصطفى كيجو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة ونادي الزمالك السابق، على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل 2023/2024.



وكان كيجو قد أعلن رحيله عن صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم الماضي، وانضم لصفوف فريق الشمال القطري، قبل أن يفسخ عقده وينضم للقلعة الحمراء.

وشهدت الفترة الماضية تنقل عدد من اللاعبين بين الأهلي والزمالك، وهو ما يتسبب في حدوث حالة من الشحن بين جماهير الفريقين.

وأعلن الزمالك مؤخرًا ضم محمد عادل نجم النادي الأهلي السابق، لفريق الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، وذلك بعد ساعات من رحيله من المارد الأحمر إلى الدوري الإماراتي.

أبدى مصطفى «كيجو»، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق والتوقيع لمدة 4 سنوات قادمًا من نادي الشمال القطري في صفقة انتقال حر.

وقال إن الانضمام إلى الأهلي يحمله مسئولية مضاعفة في الفترة القادمة لمواصلة النجاحات الكبيرة التي تحققها منظومة كرة السلة بالنادي، بعد التتويج بكل البطولات في الموسم الماضي.

وأوضح «كيجو» أن المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق سوى عدة أيام، وبدأت بعد عودته من المشاركة مع فريق الشمال القطري في منتصف شهر يونيو الماضي، حيث تم التوقيع في حضور الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، وطارق الغنام مدير الفريق، وأحمد الجارحي مدرب الفريق.

وقال «كيجو»: «منظومة كرة السلة في الأهلي تمكنت في آخر 3 سنوات من الاستحواذ على معظم البطولات، وهي بالطبع عبرت عن نجاحها بشكل عملي من خلال النتائج والبطولات، مما شجعني وجعلني أتمنى الانضمام إلى هذه المنظومة حتى أصبح جزءًا من هذه النجاحات وأساعد زملائي في الفريق في الاستمرار على طريق الانتصارات والإنجازات لإسعاد الجماهير».

وأضاف: «أوجوستي بوش المدير الفني من أفضل وأنجح المدربين الذين تعاملت معهم، فهو يجيد التعامل مع اللاعبين ويعرف جيدًا كيف يجعلهم يخرجون أفضل ما عندهم، وأنا سبق أن تعاملت معه من قبل وسعيد بالمران تحت قيادته مجددًا، وهو بالتأكيد سوف يساعدني كثيرًا في التأقلم سريعًا، لأنني أعرف أسلوبه وفكره الفني وطريقته في التدريبات».

وأشار مصطفى «كيجو» إلى أن النجاحات الكبيرة التي حققها فريق رجال السلة بالنادي تزيد من التحديات والمسئوليات الملقاة على عاتق الفريق في الموسم الجديد، فإذا كان الوصول للقمة صعبًا فإن المحافظة عليها أصعب، وهذا يتطلب من الجميع ضرورة القتال في التدريبات والمباريات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بكل دقة، خاصة أن كل الفرق أصبحت تمني نفسها بتحقيق الفوز على الأهلي، بعدما اعتلى الفريق القمة في السنوات الأخيرة سواء على المستويين المحلي أو الإفريقي.

وأكد لاعب سلة الأهلي أن المنافسة في الموسم الجديد صعبة للغاية، بعدما نجحت معظم الفرق في تدعيم صفوفها، والذي يزيد من صعوبة الموسم أن الأهلي سوف يخوض منافسات 6 بطولات دفعة واحدة، منها كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا والدوري وكأس مصر والدوري المرتبط والسوبر.

وأشار «كيجو» إلى أن الأهلي مطالب بضرورة نسيان كل ما تحقق في الموسم الماضي والتركيز في الموسم الجديد، وخوض فترة الإعداد بمنتهى القوة. مؤكدًا أن الفريق سوف يخوض موسمًا مضغوطًا ولا بد أن يستغل جيدًا فترات الراحة من أجل الاستشفاء والحفظ على التركيز، لأنه مفتاح النجاح من وجهة نظري في الفترة القادمة.

وعن فترة احترافه الموسم الماضي في نادي الشمال القطري قال «كيجو»: «أعتبرها فترة ناجحة بكل المقاييس، فيكفي أنها تجربة جديدة في دوري مختلف وأجواء مختلفة عن الدوري المصري، والموسم هناك في قطر ليس طويلًا فلم يستغرق سوى 4 أشهر، ونحجت مع الفريق في الوصول إلى نهائي الدوري وقدمت مباريات قوية ونتائج لم تحقق منذ سنوات، وعندما عدت فضلت الانتقال إلى الأهلي على كل العروض التي تلقيتها».

وشدد «كيجو» على أن اللعب للأهلي شرف كبير ومسئولية أكبر، وقال: «ليس من السهل على أي لاعب الانضمام إلى فريق متربع على القمة ومتوج بكل البطولات، فهي بالتأكيد مسئولية كبيرة، وأنا أعرف حجم قميص الأهلي، وتجربتي الحالية أعتبرها الأقوى في تاريخي، والتحدي الحقيقي الذي عاهدت نفسي أن أقاتل للنجاح فيه من أجل مساعدة زملائي في الفوز بكل البطولات».

واختتم مصطفى«كيجو» حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي وقال: «أنا سعيد للغاية باللعب للأهلي، وأنتظر دعمكم ووقوفكم خلف الفريق من أجل الحفاظ على ما تحقق في الموسمين الماضيين والتتويج بكل البطولات لإسعادكم».