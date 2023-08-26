حي العجمي يكافح الإزعاج ويتحفظ على 40 سماعة ومكبر صوت (صور)

شن حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة هدى أبو كليلة، حملات لمكافحة التلوث الضوضائي للباعة الجائلين والمقاهي والمحلات، واستجابة لشكاوى المواطنين من الازعاج خاصة كبار السن والمرضي.

وتحفظت تلك الحملات على 40 مكبر صوت وسماعات دي جي من الباعة الجائلين والمقاهي والمحلات المسببة للإزعاج.

يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات مكافحة التلوث الضوضائي.



وتنفيذًا لتكليفات هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي بتكثيف حملات التحفظ على مكبرات الصوت من الباعة الجائلين استجابة لشكاوى المواطنين بنطاق الحي.



وتحت إشراف سكرتير عام الحي مدير إدارة إشغال الطريق واصلت إدارة إشغال الطريق حملاتها بنطاق الحى وقامت بالتحفظ علي 20 ميكروفون من الباعة الجائلين والتي تسبب إزعاج للمواطنين.

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كما نفذت إدارة إشغال الطريق حملة أخرى، وقامت بالتحقظ على 20 من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين والسماعات المكبرة للصوت من المقاهى والكافيهات بمناطق أكتوبر والبيطاش والهانوفيل وطريق إسكندرية مطروح وعدد من الشوارع الجانبية بنطاق الحى ولازالت الحملات مستمرة.

إطلاق التيار بـ ٤١ كشافًا ضمن الخطة الاستثمارية للإنارة

وفي إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإنهاء أعمال الخطة الاستثمارية للإنارة العامة.



وتنفيذًا لتكليفات هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى باستمرار أعمال الصيانة اللازمة لشبكة الإنارة العامة والاستجابة لشكاوى المواطنين مع تكثيف الأعمال لسرعة إنهاء الخطة الاستثمارية للإنارة العامة بنطاق الحي.



وتحت إشراف سكرتير عام الحى حامد متولي قامت إدارة الكهرباء بالأعمال الآتية:

إصلاح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات الإنارة العامة بشارع ورشة البلاط ومحيط مدرسة الحياة.



صيانة كشافات الإنارة العامة بشارع محمد عبده المتفرع من شارع الجمعية بالهانوفيل

كما جرى استمرار أعمال لجنة إطلاق التيار الكهربائي على مشروعات الخطة الاستثمارية للإنارة العامة للعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والمشكلة من إدارة الكهرباء بحى العجمى وشركة الكهرباء وجهاز الصناعات والخدمات البحرية حيث تم إطلاق التيار على كشافات الإنارة العامة بشارع عبد الناصر وشارع ١٣ المتفرعين من شارع الحنفية بالبيطاش لعدد ٤١ كشاف ليد قدرة ١٥٠ وات.