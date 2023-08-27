وكيل تعليم الوادي الجديد يدشن البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة برايل

دشن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز برايل.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن البرنامج يستهدف تدريب 50 معلما ومعلمة من مدارس التعليم العام (الحاصلين على الدبلومة المهنية للتربية الخاصة) وعلى مدار 5 أيام بدأت اليوم الأحد 27 وتنتهى الخميس 31 أغسطس الجاري، بالتنسيق مع إدارتي التربية الخاصة والتدريب.

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وأشار وكيل التعليم، إلي أن أهداف البرنامج تتضمن

■ التعرف على أدوات كتابة الخط البارز برايل

■التعرف على أشكال الحروف البارزة وما يقابلها من الحروف العربية والإنجليزية.

■التعرف على الحركات والعلامات وطريقة كتابتها وتشكيل الكلمة

■التعرف على الأعداد والعلامات الحسابية وطريقة كتابتها

■التعرف على الاختصارات البسيطة والمركبة وطريقة كتابتها

■التعرف على كيفية التعامل الجيد مع المكفوفين وضعاف السمع

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن البرنامج يهدف إلى معرفة الطرق التى يعتمد عليها مكفوفي البصر في عملية التعليم والتعلم، والعمل على إعداد كوادر مؤهلة لتعليم المكفوفين وطلاب برنامج الفئات الخاصة للقراءة والكتابة بطريقة برايل، وإطلاع المتدربين على أهم الأدوات المستخدمة في تلك الكتابة.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن التدريب شمل محاضرات نظرية وعملية ومنها الأدوات المستخدمة للكتابة بطريقة برايل، والوسائل الإلكترونية الحديثة لعرض النصوص وتقديم نصائح تربوية للتعامل مع المكفوفين، وأيضًا كتابة الحروف العربية وكتابتها بطريقة برايل.

يذكر أن البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.