الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ: أداء 69 طالبا في امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، فيتو

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 69 طالبا وطالبة، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، في ظل توفير سبل الراحة والأجواء المناسبة للطلاب، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية الـ12، ولم تتلق أي شكاوى، ولم تسجل مخالفات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع الطلاب والطالبات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، من غرفة العمليات، وبالتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، وأنه وجه قبل وخلال انعقاد الامتحان، بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في يسر وسهولة.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إمتحان مادة الرياضيات

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