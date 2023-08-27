الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

مجلس جامعة المنصورة الجديدة يناقش آليات تفعيل بعض البرامج مع جامعة إيست لندن

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

انعقد اليوم مجلس جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.
 

وقد استهل "الخولي" المجلس بتقديم الشكر والتقدير لجميع العاملين، بجامعة المنصورة الجديدة من أعضاء المجلس من العمداء ومديري البرامج العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، لما يقدموه من مجهودات خلال فترة التنسيق وقبول الطلاب الجدد، وإعداد التجهيزات اللازمة لاستقبال دفعات جديدة.

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وقد صادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 25 يونيو 2023 والممتدة حتى 18 يوليو 2023.

وقد أحيط المجلس علما، بخطاب المجلس الأعلى للجامعات بشأن توصية لجنة قطاع الدراسات القانونية بتغيير مسمى كلية المعاملات القانونية الدولية بالجامعة إلى "كلية القانون"، مقترح مذكرة التفاهم بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة نوتنجهام ترنت. 

 

وتم عرض منشور وزارة التضامن بشأن إطلاق الموسم السابع في مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023" تحت رعاية وزارة التضامن، تقرير حضور منسق الوافدين بالجامعة لاجتماع: منسقي الوافدين بالجامعات الأهلية والخاصة لمبادرة "إدرس في مصر"، تقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill، تقرير نظام معلومات الطلاب SIS، تقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، تقرير نظام التصحيح الإلكتروني E- correctio، تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، تقرير الأداء السنوي للكليات والإدارات العامة بالجامعة.


هذا وقد أحيط المجلس بنتيجة منتصف فصل الصيف 2022-2023، واعتماد جدول الامتحان النهائي للفصل الصيفي 2023، واعتماد الخطة الزمنية للدراسة للعام الجامعي 2023-2024 بكل كليات الجامعة، على أن تبدأ الدراسة بكلية الطب اعتبارًا من 16 سبتمبر 2023، تثبيت الرسوم الدراسية للسكن الجامعي  في العام 2023-2024،  ومناقشة تقرير المنح الدراسية لطلاب الجامعة في العام الجامعي 2023-2024، واعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 لكل برامج الجامعة، اعتماد صلاحيات بنوك الأسئلة للمقررات المطروحة في العام الجامعي 2023-2024، تقرير نتائج المتقدمين لشغل وظيفة معاون تدريس بجامعة المنصورة الجديدة في العام الجامعي 2023-2024 

كما أحيط بتقرير مكتب التنسيق بالجامعة بشأن ضوابط تنسيق الطلاب بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024، مذكرة اختبارات اللغة الانجليزية للطلاب الراسبين والغائبين فيها في الامتحان الأخير، مذكرة الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة للعام 2023-2024، تقارير المقاصات العلمية بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023-2024، بروتوكول التعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وبعض المستشفيات الجامعية والتعليمية بالمنصورة ومدينة دمياط الجديدة، الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في الكليات، تكليفات الإشراف على الكليات الجديدة، تقرير الاشتراك في معارض  للتعليم للترويج للكليات الجديدة وبرامج الجامعة، اعتماد آلية التدريب الصيفي والتدريب الحقلي للطلاب التي تنطبق عليهم لوائحهم الداخلية.


وقد ناقش رئيس المجلس آليات تفعيل بعض البرامج مع الجامعات الأمريكية وفقًا لاتفاقيات التعاون الموقعة، وتفعيل بعض البرامج مع جامعة ايست لندن وفقًا لاتفاقية التعاون الموقعة، اعتماد تقارير الأعذار الطبية وإيقاف القيد للطلاب عن الفصل الدراسي الثاني 2023، ومناقشة المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ أمين عام الجامعة بشأن آلية تكهين أوراق الأسئلة والإجابات للامتحانات التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، وكذلك المستندات المالية.

 

 وعرض على المجلس المذكرة المقدمة من  الدكتور سامي عبدالكريم مدير برنامج المعاملات القانونية الدولية بشأن مقترح إنشاء "العيادة القانونية" بالجامعة،  تشكيل فريق تحديث الخطة الاستراتيجية لجامعة المنصورة الجديدة 2023، خطة استقبال الطلاب الجدد والقدامى في العام الدراسي الجديد 2023- 2024، المذكرة المقدمة من مدير إدارة شئون الطلاب بشأن الطلاب المفصولين والمعرضين للفصل بعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022-2023، المذكرة المقدمة من  مدير إدارة شئون الطلاب بشأن مواعيد التسجيل والدراسة والامتحانات المقترحة للعام الجامعى 2023-2024.

 

وقرر اعتماد تقارير المقررات لكل البرامج العلمية بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024، الاحتياجات النهائية للكليات من مستلزمات التشغيل للعام الدراسي القادم، الأماكن الجديدة التي من المقرر استلامها واستخدامها في الدراسة مع بداية العام الدراسي القادم والاستعداد لاستخدام هذه الأماكن لكل كليات وبرامج بالجامعة.


واختتم  المجلس أعمالة بأصدار قرار تشكيل مكتب الوافدين بالجامعة.

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استقبال الطلاب الجدد استقبال الطلاب أعضاء هيئة التدريس البنية التحتية التكنولوجية العاملين بجامعة المنصورة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة

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