الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

جامعة أسيوط تجري مقابلات لـ 9 طلاب متقدمين لمنحة ساويرس للمتفوقين

المتقدمون لمنحة ساويرس،
المتقدمون لمنحة ساويرس، فيتو

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط من الجامعات المصرية الرائدة، التي تقدم منحة ساويرس للتفوق، والتي تعد تجربة أكاديمية متميزة للطلاب في مجالات متعددة ومهمة؛ لدعم مستقبل الاقتصاد المصري؛ مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل تنافسية بعد التخرج، مشيرًا إلى حرص إدارة  الجامعة على دعم أبنائها الطلاب بمختلف الصور، بما يرتقي بمستواهم التعليمي، ويرفع كفاءتهم، ويؤهلهم للمشاركة الفعالة في عملية التطوير والتنمية التي تجري على أرض الوطن.

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منحة ساويرس للتفوق 

 وشهد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، انعقاد لجنة المقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين؛ للحصول على "منحة ساويرس للتفوق"، التي تقدمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية للعام الثالث على التوالي، لطلاب الثانوية العامة المتفوقين، بالقاعة الملحقة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الزراعة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الدكتور خالد فتحي حسين وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، ورمضان توفيق مدير عام شئون الطلاب المركزية بالجامعة، وشريف عرفة ممثل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وكريم شاور مدير البرامج بمؤسسة "اتجاه"، التي تدير عملية التعريف بالمنحة، واختيار طلاب الدفعة الثالثة لبرنامج المنحة هذا العام، وممثلي المؤسستين.

9 أشخاص استوفوا شروط منحة ساويرس 

وكانت جامعة أسيوط؛ أعلنت أن اليوم يجري عقد المقابلة الشخصية لحوالي (9)؛ ممن استوفوا شروط مؤسسة ساويرس، بعد تقديمهم على الموقع الخاص بالمنحة؛ للالتحاق بالأقسام الخاصة بكليتي؛ الهندسة، والحاسبات بالجامعة، وتغطي لهم المنحة مصروفات الدراسة، والكتب، والمواد التعليمية، وبرامج تأهيلية؛ لتطوير قدرات الطلاب، وتقدم جهاز لاب توب، لكل طالب، والإقامة، والإعاشة للطلاب المغتربين؛ وذلك تيسيرًا على الطلاب لتحقيق التفوق؛ مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل تنافسية بعد التخرج، ويدعم الاقتصاد المصري.

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بالتعاون مع مؤسسة ساويرس، التضامن الاجتماعي تقدم منحا دراسية لطلاب الثانوية العامة

جدير بالذكر، أن مؤسسة ساويرس تقدم المنحة لخمسين من الطلاب الحاصلين على 90% فأكثر بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بثماني جامعات مصرية رائدة، من ضمنها جامعة أسيوط؛ حيث تتضمن المنحة برامج دراسية متنوعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والعلوم، والزراعة، والتمريض، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والقانون، ومن المقرر أن تتواصل المؤسسة مع الطلاب المقبولين، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

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