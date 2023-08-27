القندوسي لاعب الأهلي يظهر بقميص سيراميكا كليوباترا

التقطت العدسات صورة للجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط النادي الأهلي مرتديا قميص فريق نادي سيراميكا كليوباترا تمهيدًا للإنضمام لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الحالية على سبيل الإعارة.

وفي الفترة الحالية يضع مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا الرتوش الأخيرة الخاصة بكافة أمور انتقال اللاعب الجزائري لصفوف فريقهم على سبيل الإعارة.

الأهلي يرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة

قام النادي الأهلي بإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة يطالب فيه بضرورة الإعفاء عن اللاعبين الدوليين في معسكر المنتخب المقبل بسبب وجود التزامات لدى النادي الأهلي حيث يخوض نهائي السوبر الأفريقي منتصف الشهر المقبل أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

ونعرض لكم في التقرير التالي الهدف من خطاب النادي الأهلي المرسل إلى اتحاد الكرة.

من المؤكد أن خطاب النادي الأهلي غير شرعي والهدف الذي تطلبه إدارة المارد الأحمر هو إعفاء اللاعبين من مباراة تونس الودية فقط وأن يشاركوا في المباراة الرسمية للمنتخب أمام منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا والذي حسم فيها المنتخب الصعود بشكل رسمي.

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خطاب الأهلي لاتحاد الكرة

موعد الإعلان عن التعاقد مع المهاجم الجديد

وأوضح المصدر أن الإعلان عن التعاقد مع المهاجم الجديد سوف يكون قبل نهاية الأسبوع الحالى وذلك بعدما تم إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بعقده مع القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن المهاجم الجديد سوف يلحق بمعسكر الفريق بالنمسا فور إعلان التعاقد معه وإجرائه الكشف الطبي.



موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

الكاف يطلب من الأهلى إرسال القائمة النهائية لمباراة السوبر الأفريقي

وطلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من النادي الأهلي إرسال القائمة النهائية للاعبي الفريق الخاصة بمباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي في موعد أقصاه 28 أغسطس الجاري حيث تقام المباراة النهائية بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.