السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

اليوم، ورشة عمل إقليمية حول دبلوماسية العلوم للمنطقة العربية بمكتبة الإسكندرية

ورشة عمل إقليمية
ورشة عمل إقليمية حول دبلوماسية العلوم

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي والشريك الإقليمي العربي للأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية (TWAS-AREP) اليوم السبت، ورشة عمل إقليمية حول دبلوماسية العلوم للمنطقة العربية.

وتناقش ورشة العمل مفهوم "الدبلوماسية العلمية" في المنطقة العربية والدور الذي تلعبه في مجابهة القضايا المحلية والإقليمية مثل قضايا تغير المناخ وأزمة الغذاء والبحث العلمي وغيرها من القضايا، وذلك من خلال عرض الجوانب العلمية المتعلقة بمفهوم الدبلوماسية العلمية، ومناقشة أهمية التعاون الوثيق بين العلماء وصُناع القرار والدبلوماسيين، بهدف تعزيز العلاقة بين العلماء الشباب والمسئولين الحكوميين وصناع السياسات والدبلوماسيين، لتحقيق الاستفادة المًثلى من مخرجات البحث العلمي ومن جهود العلماء، ووضع الرأي العلمي المعني بمواجهة التحديات والقضايا العلمية والمجتمعية والبيئية متخطية الحدود تحت تصرف صانعي القرار.


تستهدف ورشة العمل الجمع بين شباب العلماء والباحثين دون سن الأربعين من مختلف المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية والحياتية وصانعي القرار في مختلف القطاعات. ولتعظيم الاستفادة لكل المشاركين ستُعقد ورشة العمل بحضور فعلي لعدد من المشاركين بمكتبة الإسكندرية بالإضافة إلى المشاركة عبر الانترنت.


يتم استقبال طلبات الاشتراك من شباب العلماء المصرين والعرب والباحثين دون سن الأربعين عامًا بالإضافة إلى الدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية والصناعة والقطاعات الأخرى ذات الصلة بصنع القرار للتقدم للمشاركة في ورشة العمل، مع تشجيع النساء العالمات بشكل خاص على التقديم، وكافة الجنسيات العربية المقيمة داخل مصر وخارجها.  

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