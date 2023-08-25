إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية تنشط البرامج الصيفية لدعم الموهوبين

نظم قسم الموهوبين بإدارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية ورش عمل وبرامج لتنمية المواهب بإدارة شرق التعليمية فى مجال الخط العربي ، تحت رعاية الدكتور عربى ابو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد ايمن خالد رئيس قسم الموهوبين بإدارة شرق التعليمية، أن أعمال القسم تهدف إلى دعم وتنمية مواهب الادارة في مجال الخط العربي ويستفيد من البرنامج جميع الطلاب والطالبات في كل المراحل ومنهم أولياء الأمور.

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وأوضح رئيس قسم الموهوبين، أن البرنامج لقى نجاح كبير بين الطلاب واولياء الامور وتم تنظيم اختبار اجتياز، وذالك من خلال جهود ادارة القسم والتى تتمثل فى كل من طارق عبد السلام والمدرب القدير محمد زاهر، وبتوجيهات الدكتور عربي أبوزيد وكيل الوزارة والدكتورة همت ابو كيلة مدير عام شرق ومحمود مرزوق

وأشار ايمن خالد إلى ان مراكز الموهوبين بالادارة نافذة جيدة لتنمية ورعاية مواهبنا وكان قرار صائب من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة انشاء مركز الموهوبين علي مستوي الجمهورية ونعتز بادارة شرق الاسكندرية والتى تعد الادارة الوحيدة اللي بها مركزان وتعمل بشعار فريق واحد لهدف واحد.

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