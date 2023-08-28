تفاصيل جديدة في مسابقة أئمة الأوقاف، لجنة لإجراء المقابلات الشفوية للناجحين بالامتحان الإلكتروني، وهذه مواعيد اختبارات مسابقة العمال

مسابقة 1000 إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، انتهى إجراء الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة أئمة الأوقاف، حيث أجرى المتقدمون امتحانا يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية، (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها.

وبعد إعلان أسماء المقبولين في مسابقة 1000 إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتساءل العديد حول الإجراءات المقبلة لهم.

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة مسابقة ألف إمام وخطيب ومدرس على موقع بوابة الوظائف الحكومية الأربعاء الماضي.

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لجنة لإجراء المقابلات الشفوية للناجحين لوظيفة إمام مسجد

تم تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشفوية للناجحين بالامتحان الإلكتروني.. ويأتي ذلك في ضوء الأسس التي وضعتها لجنة الاختيار المشكلة بالجهاز وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إتاحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأربعاء إمكانية استعلام المتقدمين عن نتيجة الامتحان الإلكتروني على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الناجحين بضرورة الاستعداد الجيد للمسابقة ومراجعة حفظ القرآن الكريم، إلى جانب المزيد من المراجعة في العلوم الشرعية وبخاصة الفقه وعلوم القرآن الكريم وعلوم الحديث، مع ضرورة الإلمام بالمعلومات العامة التي ينبغي أن يلم بها الإمام الواعي المدرك لأهمية دوره التنويري في المجتمع من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير.

خطوات التظلم من الاستبعاد من كشوف الناجحين

ولمعرفة كيفية التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين يجب القيام بما يلي:

1- يحق للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص.

2- يتم التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين أو من ترتيبه في هذه القوائم المبدئية.

3- تسجيل التظلم عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط

4- تبدأ عملية التظلم من اليوم ولمدة أسبوعين

5- يقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها.

6- يتم سداد الرسم المنصوص عليه فى المادة 77 من القانون.

7- يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.

8- يقوم الجهاز بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الوظائف الحكومية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو بقبوله وأحقية المتظلم فى وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها وذلك كله فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالى لانقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

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جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضي، وتعد المسابقة الحالية هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي.

وظائف وزارة الاوقاف، فيتو

وجاء ذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف ٣٠٠٠ إمام و٣٠٠٠ عامل بالوزارة، على أن تجرى على ٣ أعوام مالية.

مواعيد الاختبارات الالكترونية للمتقدمين لوظيفة عمال مسجد

فيما ينتظر المتقدمون لمسابقة عمال مسجد بوزارة الأوقاف موعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مواعيد الاختبارات الإلكترونية والتي ستعقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز والتي من المتوقع ان يتم الاعلان عنها مع قرب الانتهاء من الاختبارات الالكترونية المتقدمين لمسابقة معلم فصل بوزارة التربية والتعليم الفني.

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور…

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة إمام وعمال مسجد بالأوقاف

ونصت شروط الإعلان عن وظيفة إمام وخطيب مسجد على الآتي:

1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد السن على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم من الذكور.

7- أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين، الآتية:

• كلية الدعوة الإسلامية.

• كلية أصول الدين.

• كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

• كلية الشريعة.

• كلية اللغة العربية.

• كلية القرآن الكريم.

• كلية اللغات والترجمة – قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات).

• كلية الإعلام جامعة الأزهر.

• كلية التربية جامعة الأزهر شعبة ( شعبة الدراسات الإسلامية أو شعبة اللغة العربية،.

- شعبة اللغة الإنجليزية.

- شعبة اللغة الفرنسية.

7- ألا يقل التقدير العام (التراكمي) للمتقدم عن (جيد).

8- أن يجتاز بنجاح كافة الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

9- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

10- أن يقر المتقدم بقبول العمل في أى مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.

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11- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهًا (أربعة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

وشملت شروط التقديم لوظيفة عمال مسجد بوزارة الأوقاف:

ونصت شروط الإعلان على الآتي:

1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد السن على 35 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم من الذكور.

7- أن يكون حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية، وفي حالة ثبوت الحصول على مؤهل أعلى سوف يتم رفض الطلب.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

9- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

10- يجب أن يقدم المتقدم إقرارًا بقبول العمل فى أي مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بوزارة الأوقاف..

11- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهًا (أربعة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.