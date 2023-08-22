الأوقاف تحدد موعد إجراءات التعاقد على وظيفة إمام وخطيب

وظائف الأئمة الجديدة، طالبت وزارة الأوقاف من على الآتية أسماؤهم الحضور إلى مقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023م في تمام الساعة التاسعة صباحًا؛ لإتمام إجراءات التعاقد بوظيفة إمام وخطيب لاستلام العمل.

وأكدت الأوقاف على إحضار بطاقة الرقم القومي والختم الشخصي بالنسبة لذوي الهمم من متحدي الإعاقة البصرية، علمًا بأن جميع ذوي الهمم سيتسلمون العمل بمحافظاتهم.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة جديدة للأئمة والعمال 2023م، والتقدم لها إلكترونيًّا على بوابة الوظائف الحكومية، بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المعلن عنها ما يلي:



1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصلة من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

شروط وظائف مسابقة الأئمة

ويشترط ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان وأن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين التالية كلية الدعوة كلية أصول الدين كلية الدراسات الإسلامية والعربية كلية الشريعة كلية اللغة العربية، وكلية القرآن الكريم كلية اللغات والترجمة – قسم الدراسات الإسلامية كلية الإعلام جامعة الأزهر كلية التربية جامعة الأزهر شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة اللغة العربية شعبة اللغة الإنجليزية شعبة اللغة الفرنسية.

كما يشترط ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن جيد وأن يجتاز بنجاح كافة الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة وفقًا للقواعد المقررة قانونًا واجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات وأن يقر المتقدم بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.



سداد مبلغ وقدرة 24 جنيهًا عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم 781200/450/9.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأئمة

ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

المستندات المطلوبة: * الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

إيصال الإيداع البنكي

الموقف من الخدمة العسكرية

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

كما حددت وزارة الأوقاف شروط التقديم في مسابقة العمال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد الإعلان عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 عامل مسجد.

شروط التقديم لوظائف عامل مسجد

تنشر “فيتو” الشروط والتقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية

ونصت شروط الإعلان على الآتي:

1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد السن على 35 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم من الذكور.

7- أن يكون حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية، وفي حالة ثبوت الحصول على مؤهل أعلى سوف يتم رفض الطلب.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

9- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

10- يجب أن يقدم المتقدم إقرارًا بقبول العمل فى أي مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بوزارة الأوقاف..

11- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهًا (أربعة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الأتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

الأوراق المطلوبة

وتضمنت المستندات المطلوب تقديمها على أن تكون جمعها أصلية ملونة وفي صيغة jpg:

1- صورة شخصية حديثة.

2- بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)

3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

4- المؤهل الدراسي.

5- الموقف من الخدمة العسكرية.

6- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة.

7- إيصال الإيداع البنكي.

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg).

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.