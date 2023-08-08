الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وظائف الأوقاف 2023، دورة تدريبية للأئمة الجدد من ذوي الهمم

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

 تعقد وزارة الأوقاف دورة تدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر للأئمة الجدد من ذوي الهمم (تعاقد) في مسابقة 2022م، يوم الأحد 13/ 8/ 2023م حتى الأربعاء 16/ 8/ 2023م.

 

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا مانع من استضافة مرافق بالأكاديمية لمن يحتاج منهم إلى مرافق احتياجًا ضروريًّا وذلك في إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد للعاملين بها، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل.

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وفي وقت سابق، أكدت الأوقاف أنه يجب على الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة الناجحين في مسابقة الأئمة لعام 2022م عليهم سرعة التقدم بأوراقهم إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، متضمنة الآتي:

 

1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه. 
2- صورة بطاقة الخدمات المتكاملة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.
3- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.
4-  إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة.
5-   نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.
6-  شهادة الميلاد المميكنة.
7- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه. 
8-  أصل المؤهل الحاصل عليه.
9-  شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.
10-  إقرار الذمة المالية.
11- إقرار الحالة الاجتماعية.
12-  عدد أربع صور شخصية حديثة.
13- ملف لحفظ المستندات.

 

 

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