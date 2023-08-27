الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه في منطقة منشأة القناطر

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل ابنه، لخلافات ثأرية في منطقة منشأة القناطر، لجلسة 24 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وسكرتارية طلعت عبده حسانين، وصبحي عبد الحميد.

 

وكان المحامي العام قد أحال القضية لمحكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين بجريمة قتل شخص والشروع، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

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وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 14330 لسنة 2021 جنایات منشأة القناطر، لكل من "ناصر. ا" - 53 سنة - موظف، و"علاء. ص"- 36 سنة - موظف، و"أحمد. ع"، 56 سنة - محاسب، و"محمد. ع"- 48 سنة - موظف - و"هاني. ا"، 38 سنة - مراقب جودة، و"إسلام. ص" - 34 سنة - سائق بشركة المياه والشرب - و"رجب. ا" - 62 سنة - عاطل - و"عمرو. م"- 38 سنة - تاجر - أنهم قتلوا المجنى عليه "هشام. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه.

 

تفاصيل التحقيقات في اتهام 8 متهمين بالقتل


وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية مذخرة - بنادق آلية - وذلك علي إثر خصومة ثأرية بين عائلتهم، وعائلة المجني عليه، فظلوا في مراقبته لفترة تقارب الشهر والنصف قبل الواقعة حتى تيقنوا من مكان تواجده ومواعید غدوه ورواحه واستقلوا سيارة قيادة السادس وتوجهوا بها إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الخامس ما أن ظفروا بالمجني عليه حتي أمطره بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية آنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد السادس بالسيارة قيادته على مسرح الواقعة للشد من أزرهم والهرب بهم عقب إزهاق روح المجني عليه.

 

وأضاف أمر الإحالة اقترنت بتلك الجريمة بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرع المتهمين في قتل ابن المجني عليه"محمد. ه" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أتوا ذات الأفعال المبينة وصفا بالاتهام الأول إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب وتمكن المجني عليه من الهرب.

 

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