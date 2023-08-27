رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يهنئ المستشار محمد شوقي لتوليه منصب النائب العام

هنأ الدكتور سامي فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية المستشار محمد شوقى عياد وذلك بمناسبة توليه منصب النائب العام.

وقال رئيس الأساقفة: باسمى وباسم أساقفة وقساوسة وخدام شعب الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، نقدم خالص التهاني لمعالي المستشار محمد شوقي، متمنيين له كل التوفيق في مهمته الجديدة.



رئيس الإنجيلية يهنئ المستشار محمد شوقي بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى سيادة المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر.



وجاء في نص البرقية «بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن اتقدم بخالص التهانى القلبية بتعيين سيادتكم نائبًا عامًّا لجمهورية مصر العربية، وبهذه الثقة الكبيرة، وهو ما يعكس قدراتكم على الحفاظ على قيمة العدالة والمساواة، متمنيًا لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم».

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وعبر رئيس الإنجيلية عن تقديره الكبير لسيادة المستشار حمادة الصاوي، وعلى دوره الوطني ومجهوداته المخلصة التي ساهمت في بناء منظومة العدالة والمساواة والارتقاء بمكانة القضاء المصري أمام العالم.

كما أرسل رئيس الإنجيلية برقية مشابهة لسيادة المستشار تامر عبدالحميد فرجاني، بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.



وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم ٣٥٨ بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣.

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