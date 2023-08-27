الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اضربوه بشدة، تحرك رسمي ضد معلمة هندية أمرت طلابا بالتناوب على صفع زميلهم المسلم (فيديو)

معلمة هندية أمرت
معلمة هندية أمرت طلاب بالتناوب على صفع زميلهم المسلم، فيتو

أظهر مقطع فيديو مصور انتشر بصورة كبيرة، معلمة في مدرسة خاصة في اوتار براديش بـ الهند، وهي تأمر الطلاب بالتناوب علي صفع طفل مسلم يبلغ من العمر 7 سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.

وتسبب مقطع الفيديو في إثارة ضجة كبيرة وحالة من الجدل داخل الهند، ما استدعي المعلمة والسلطات الهندية إلي الرد.

وتعهدت السلطات الهندية باتخاذ إجراءات بعد أن أمرت معلمة مدرسة ابتدائية تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم، وأثارت لقطات الحادث غضبا على الإنترنت.

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وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيا "لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة". وأضافت "ابدأوا بضربه على الخصر (..) وجهه يتحول إلى اللون الأحمر".

وقدم والد الطفل دعوى لدى الشرطة الهندية في منطقة مظفرناغار حيث وقع الحادث، وأكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أنه تم التحقق من اللقطات وسيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة.

جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة في الهند

وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.

وأثارت هذه الحادثة تنديدات واسعة عبر الإنترنت، بينما ألقى زعيم المعارضة راهول غاندي باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي في إثارة التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.

وكتب غاندي في منشور على "X": "زرع سم التمييز في عقول أطفال أبرياء وتحويل مكان مقدس مثل المدرسة إلى سوق للكراهية".

وأضاف "لا يوجد شيء أسوأ يمكن أن يفعله معلم للبلاد" مشيرا أن "هذا هو نفس الوقود الذي نشره حزب بهاراتيا جاناتا والذي أشعل النار في كل أنحاء الهند".

 

الطالب لم يحفظ الدرس منذ أشهر

من جانبها، ردت المعلمة الهندية التي أمرت تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم، على فيديو الحادثة المتداول على نطاق واسع وأثار غضبا محليا ودوليا كبيرا.

وقالت المعلمة، تريبتا تياجي، إنها أمرت الأطفال في الفصل بصفع زميلهم لأنها "مقعدة" ولا تستطيع الحركة.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" الناطقة باللغة الإنكليزية، تصريحات المعلمة لتلفزيون "آج تاك" المحلي، والتي قالت فيها إن "الطالب لم يحفظ الدرس منذ أشهر".

وأضافت: "لذلك، كان من الواجب علي تأديبه.. أنا مقعدة فجعلت بعض الطلاب يصفعونه حتى يبدأ في أداء الواجبات المنزلية"، مدعية أن عم الطالب "هو من طلب منها القيام بذلك".

ويبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم.

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