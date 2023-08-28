الخدمات الكاملة من الإنترنت البنكي لعملاء بنك مصر

بنك مصر، يقدم بنك مصر العديد من الخدمات لعملائه بما يتوافق مع توجهاتهم ورغباتهم المختلفة ولعل في مقدمة هذه الخدمات الإنترنت البنكي للأفراد.

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الإنترنت البنكي للأفراد وهي كالتالي:

١_فتح حساب إضافي.

٢_ربط ودائع.

٣_ شراء شهادات ادخار.

٤_عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

٥_ طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

٦_ طلب إيقاف بطاقة مؤقت.

٧_سداد بطاقة ائتمان.

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٨_خدمة تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

خدمات بنك مصر للعملاء

ويقدم بنك مصر العديد من الخدمات المصرفية للعملاء ومنها خدمات فتح الحسابات.

مستندات فتح الحساب في بنك مصر

ويطلب بنك مصر من العملاء تجهيز عدد من المستندات لفتح الحساب.

وتشمل قائمة هذه المستندات ما يلي:

1- تقديم صورة من البطاقة الشخصية للشخص.

2 – إيصال كهرباء، مياه، غاز طبيعي، فاتورة تليفون.

3 – توضيح وظيفة العميل الذي يريد فتح حساب.

4- تقديم ما يثبت مفردات مرتبه وتكون من جهة عمله بالنسبة للموظفين.

5- أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيقدمون البطاقة الضريبية، والسجل التجاري.

التحول الرقمي في بنك مصر

وفي سياق متصل اتخذ بنك مصر خطوات عدة نحو التحول الرقمي وبما يعزز فكرة الشمول المالي والتحول نحو استخدام التكنولوجيا في الأعمال المصرفية.

ولعل في مقدمة تلك الخطوات هو عملية تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، حيث قام البنك بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

خدمات التحويل اللحظي

كما أتاح البنك لعملائه من خلال تطبيق الموبايل خدمة التحويل اللحظي لرقم الحساب او بطاقة بنكية او الي عنوان الدفع IPA، وكذا تفعيل بطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية وشراء واسترداد الشهادات، الأمر الذي يوفر على العميل الوقت والسرعة في الحصول على الخدمات المصرفية عنها في حالة الذهاب إلى الفرع، كما يمكن للعملاء القيام بكافة تعاملاتهم المصرفية أونلاين.

الدفع عن طريق الهاتف المحمول

ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet".

كما قام بنك مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة Chat Bot"المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وتطبيق الواتس اب لأول مرة في مصر وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدمًا في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من إجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي علي مدار الساعة دون انتظار؛ كما يمكنهم من التواصل مع ممثل خدمة العملاء مباشرةً, والتقديم علي خدمات مثل ( الحصول علي بطاقة ائتمانية – قرض اكسبريس – تحصيل المدفوعات الإلكترونية) بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة.

التحول الرقمي في القطاع المصرفي

وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك إيمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وقد قام قطاع التحول الرقمي والذي يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر بإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة، ومنها التطبيق الهاتفي الجديد للإنترنت البنكي بشكله وتجربته العصرية والمرنة. وايضا تحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية "قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس"، ومرابحة المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس.