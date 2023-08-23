الأربعاء 23 أغسطس 2023
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سياسة

تقرير برلماني يوصي باستمرار التحول الرقمي وبناء الكوادر ببرامج تدريبية

جهود مصر نحو التحول
جهود مصر نحو التحول الرقمي، فيتو

أوصى تقرير صادر عن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في دور الانعقاد الثالث، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي  2023/2024، أهمية الاستمرار في التحول الرقمي بالجهات الحكومية المختلفة.


مبادرة بناة مصر الرقمية

وطالب التقرير بضرورة بناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهاتها المختلفة، عبر مبادرة بناة مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي.

 

التوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات 

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وشدد تقرير مجلس الشيوخ، على ضرورة التوسع أيضا في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات كخطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية.

 

قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية

وقال التقرير الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثالث: يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.

 

قطاع تكنولوجيا المعلومات يشهد تطورًا غير مسبوق 

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يشهد تطورًا غير مسبوق بفضل التحول الرقمي، مما أسهم في دفع نمو القطاع وتسريع رقمنة وتطوير الحلول والخدمات التكنولوجية في شتى القطاعات.

 

وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملفات الجاري العمل عليها حاليا في الوزارة، من بينها دعم الشركات الناشئة، وكذا خطة نشر "الفايبر" لدعم الإنترنت الثابت، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، فضلا عن خدمات التعهيد، ودور الوزارة في التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتصميم البرامج التدريبية المؤهلة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة، أوضح الوزير أن قطاع الشركات يعد إحدى الركائز الأساسية في كل الاقتصاديات سواء في الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الكبرى، أو في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، لافتًا إلى أن مصر حققت نموًّا ملحوظًا في الاستثمارات في الشركات الناشئة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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استعرض الدكتور عمرو طعت جهود الوزارة لدعم الشركات الناشئة من خلال عدة محاور هي: النفاذ إلى القطاع الحكومي من خلال نفاذ تسويقي لإجراء عمليات تجارية مع القطاع الحكومي، والنفاذ إلى القدرات من خلال توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية لضخ المزيد من الكوادر المدربة لسوق العمل التي تتطلبها الشركات العالمية والمحلية الكبرى والشركات الناشئة، كما تتمثل هذه المحاور في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وكذلك النفاذ إلى الاستثمارات عن طريق إتاحة صناديق استثمارات للشركات الناشئة لتيسير الاستثمار فى هذه الشركات، سواء من الناحية الإجرائية أو من ناحية الحصول على موارد مالية.

 

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التحول الرقمي الاتصالات مجلس الشيوخ مصر الرقمية تكنولوجيا المعلومات

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