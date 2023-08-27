افتتاح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية في المنوفية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى اليوم معرض " أيادى مصر " للحرف اليدوية والتراثية بفندق " " pyramisa بالدقى بالقاهرة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية لزيادة الفرص التسويقية لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية باعتباره مشروعًا قوميًا يساهم في التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، جاء ذلك بحضور عددًا من الوزراء والمحافظين.

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وقام وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية بجولة داخل أجنحة المعرض وتفقد جناح محافظة المنوفية والذى تضمن مجموعة من أشهر المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التى تشتهر بها المنوفية عن غيرها من المحافظات الأخرى ( كالسجاد اليدوى، والصدف، الفخار، والكليم، والجوبلان، والسيرما، الأرابيسك، والنجف والتحف الإسلامية، التحف والأنتيكات) وغيرها من الصناعات المتنوعة، وأشاد وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعى بكافة المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها ورونقها المتميز والتى تعد أكثر جودة من مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

دعم الصناعات اليدوية

وأكد وزير التنمية المحلية إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الإستراتيجية التى وضعتها لمنصة " أيادى مصر " لتمكين المراة المصرية من خلال تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية التى تتميز بها قرى الريف المصرى بالمحافظات، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية حققت العديد من المكاسب والإنجازات بما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين وتنظيم ورش العمل وإنشاء مجموعات إتصال لدعم كافة الحرف.

واشار إلى الإستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة.

مشاركة المنوفية الدائمة

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن " المنوفية " تعد قلعة للصناعات اليدوية المتميزة، مشيرًا إلى أن هناك إهتمامًا كبيرًا من المحافظة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية التى تتمتع بها مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكدًا على مدى حرصه وإهتمامه الدائم على مشاركة المحافظة بكافة المعارض المختلفة على المستوى المحلى والدولى للمساهمة فى ترويج وتسويق الصناعات والمنتجات الحرفية بهدف تعريف المستهلك بها وأن معرض أيادى مصر يعد فرصة ترويجية هامة فى دعم أصحاب الحرف، فضلًا عن خلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة المعيلة.

كما أكد على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تواجههم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 20230.

وخلال تفقدهم لمنتجات جناح المنوفية، أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم التنسيق مع محافظى بورسعيد والسويس لإقامة معارض لعرض جميع منتجات الصناعات الحرفية والتراثية لحرفى المنوفية فى محافظتهم لإستفادة أهاليهم من المنتجات والمساهمة فى تسويقها بشكل أوسع فضلًا عن تبادل الخبرات ودعم أصحاب الحرف المتنوعة، ومن جانبه أبدى محافظا بورسعيد والسويس إعجابهما بالمنتجات وجودتها ورنقها المتميز عن غيرها.



وفى ذات السياق، شهد وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ المنوفية تنفيذ فعاليات أجندة الورشة الافتتاحية لمنسقى مشروع " أيادي مصر " بالمحافظات والتى نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مؤسسة " هانس زايدال الألمانية "، حيث تم استعراض فيديو تفصيلى بإنجازات مشروع " أيادى مصر " خلال 10 شهور ماضية.

وبدوره أعرب توماس شاما ممثل مؤسسة هانس زايدل الألمانية عن شكره وتقديره للدور الذي تقوم به الدولة المصرية بالتعاون مع دولة ألمانيا فى التوسع ببرامج الشراكة والتعاون بما يحقق التنمية المستدامة بمختلف الأصعدة، مشيدًا بجهود وزارة التنمية المحلية فى دعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات المصرية ومنصة أيادى مصر لدورها المحوري الهام فى الترويج للمنتجات والصناعات الحرفية التى تتميز بها قرى محافظات مصر.