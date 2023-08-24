رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ المعيدين الجدد

قدم الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، التهاني إلى أوائل أولى دفعات الجامعة، وصدق على تعيين ٦ منهم معيدين بالجامعة، بواقع ٢ لكل قسم من الأقسام الثلاثة التي بدأت بها الجامعة أولى دفعاتها وهي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وتكنولوجيا الأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

وذلك بناء على الخطة الخمسية التي وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ لتكليف المعيدين بالكلية وذلك من العام الجامعي ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٧.

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ومن جانبه، حثّ الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، الطلاب على ضرورة التحلي بالثقة بالنفس وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب، وتوفير مناخ تعليمي يساعد على مواكبة أحدث المستجدات العالمية.



كما أكد رئيس الجامعة أن تعيين الأوائل يعمل على تحفيز الطلاب لمزيد من التفوق والتميز ويعد دافعًا لزيادة مساحة دائرة المنافسة الطلابية والذي سيساعد على تميز العملية التعليمية داخل الجامعة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إعداد جيل قادر على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومواكبة تطورات العصر.