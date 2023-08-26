السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

الهلال الأحمر ينظم ماراثون رياضيا للدراجات الهوائية بالمنوفية

جانب من الماراثون،
جانب من الماراثون، فيتو

أناب صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة لحضور الماراثون الرياضى للدراجات الهوائية، والتى تنظمها جمعية الهلال الأحمر وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وتحت شعار " الرياضة.. الجمهورية الجديدة ".

جاء ذلك بحضور محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، وحسن بدر وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب، والدكتور محمد سلامة وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة.

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حيث إنطلقت فعاليات الماراثون فى تمام الساعة الثامنة صباحًا من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة مرورًا بكوبرى مبارك وشارع جمال عبد الناصر وصولًا إلى كلية الهندسة انتهاءًا بمقر مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة 250 شاب وفتاة لمسافة حوالي 6 كم.

 

 هذا ونقل السكرتير العام للمحافظة تحيات وتقدير محافظ المنوفية لكافة الحضور والمشاركين فى الماراثون الرياضى، مؤكدًا على دعم المحافظ لقطاع الشباب والرياضة وحرصه على توفير كافة سبل الرعاية الشاملة للرياضيين والموهوبين فى كافة الأنشطة الرياضية لتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية.

 


فيما ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الدور الرائد لمحافظ المنوفية ودعمه لكافة أنشطة الجمعية من أجل خدمة وتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن تنظيم الماراثون الرياضى يأتى فى إطار حرص واهتمام الدولة بالرياضة وتشجيع الشباب والنشء للمشاركة فى العديد من الفعاليات الرياضية والتي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية وبناء الإنسان المصرى كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون فى التعاون والتنسيق الكامل مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والجمعيات الأهلية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل للرياضة والرياضيين من أبناء المحافظة وتنمية مهارات وإبداعات الشباب والإرتقاء بهم وصقل مواهبهم الإبداعية كونهم أمل الغد وثروة مصر.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الهلال الاحمر بالمنوفية الجمهورية الجديدة جمعية الهلال الاحمر مصر 2030

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