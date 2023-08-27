الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

مشادة بين عامل ديلفرى وموظف تنتهى بمحضر فى قسم شرطة الشروق

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

كشفت  أجهزة الأمن بالقاهرة ، ملابسات تداول فيديو عبر تطبيق "واتس آب" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بإشهار سلاح أبيض "مطواة" تجاه آخر.
 

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة الشروق 

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب"متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح أبيض "مطواة" تجاه آخر بمدينة الشروق.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين(موظف، وعامل توصيل طلبات) أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشروق بسبب معاتبة الأول للثانى على استخدامه آلة التنبيه الخاصة بالدراجة النارية قيادته "دون داعٍ" تطورت لإشهار الأول سلاح أبيض "مطواة" تجاه الثانى "دون التعدى عليه".

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 وتم ضبط الطرفين والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما أيدا ماسبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق
 

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