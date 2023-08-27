يتساءل الكثيرون عن مستندات قروض بنك ناصر الاجتماعي بدون فوائد لعملائه حيث يقدم البنك هذه القروض ويعد ذلك من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك فى تقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة.

وتمنح القروض الاجتماعية بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

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وتشمل قائمة المستندات في قروض بنك ناصر الاجتماعي بدون فوائد مايلي:

مستندات القروض بدون فوائد من بنك ناصر

صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "ساريـــة".

الـــرقم التــأميني للمقتـــرض والضــــامن والمستفيــــــــد.

بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

(حال قرض الزواج): -تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لاتزيد مدته عن سبع سنوات."

(حال قرض العلاج):- تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

(حال قرض الحالات الملحة - الطارئة): تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

الفئات المستحقة :

أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

شروط القرض الحسن في بنك ناصر

حال الاقتراض بضمان المرتب:-

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة – تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي:

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرين عامًا، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق:-

تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

قروض ميسرة للمرأة

ومن جانب آخر يمنح بنك ناصر الاجتماعي تمويلا ودعما نقديا للسيدات من خلال قروض ميسرة بنسب فائدة منخفضة وتسهيلات في فترات السداد وذلك لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالاهتمام في تمكين المرأة ومساعدتها في كافة النواحي العملية والحياتية.

شروط الحصول على دعم نقدي من بنك ناصر

أن تكون السيدة مصرية الجنسية.

لا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

أن تكون حسنة السمعة.

يجب تقديم عروض أسعار للمشروع الخاص بها.

الأوراق المطلوبة للحصول على دعم نقدي من بنك ناصر

بطاقة الرقم القومي بتاريخ ساري ( أصل وصورة )

طلب للحصول على القرض بشكل نموذج أ.

الرقم التأميني للسيدة المقترضة.

بحث اجتماعي بشكل نموذج 2.

إيصال مرافق حديث.

بيان معاش ( إن وجد ).