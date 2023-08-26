منتخب مصر، فيتوريا يستقر على استدعاء 6 محترفين فقط

منتخب مصر، استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إستدعاء 6 محترفين فقط، ضمن القائمة النهائية للفراعنة المقرر الكشف عنها يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل.

قائمة المحترفين المبدئية

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الأحد الماضي، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وضمت ٩ لاعبين.

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وجاءت قائمة اللاعبين المحترفين الأولية كالتالي:

محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - حمدي فتحي - طارق حامد - محمد شريف - أحمد حمدي - سام مرسي.

قائمة المحترفين النهائية

مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أكد في تصريحات خاصة لفيتو أن فيتوريا قرر الاكتفاء باستدعاء 6 محترفين ضمن القائمة النهائية للفراعنة في معسكر سبتمبر المقبل هم: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدي فتحي وطارق حامد ومحمد شريف.

فيما تأكد غياب كل من محمود تريزيجيه وأحمد حجازي للإصابة ومحمد النني لعدم الجاهزية، والثنائي سام مرسي وأحمد حمدي لأسباب فنية.

مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، فيتو

إراحة محمد صلاح أمام إثيوبيا

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يتجه بقوة لإعفاء محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي من المشاركة أساسيًا في مباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا المحدد لها يوم 8 سبتمبر على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار - كوت ديفوار 2024.

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا يتجه لإبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام إثيوبيا وعدم الدفع به في التشكيلة الأساسية، مفضلا منحه قسطا من الراحة، خاصة أنه ينوي الإعتماد عليه في مباراة تونس الودية، خاصة أن مباراة إثيوبيا ستكون تحصيل حاصل بعد أن حسم منتخب مصر تأهلا رسميا لبطولة أمم أفريقيا للكبار كأول المجموعة الرابعة بصرف النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

منح الفرصة للمحليين

ويرغب فيتوريا في إتاحة الفرصة بشكل أكبر للاعبين الدوليين من الدوري المحلي في مباراة إثيوبيا، مع الدفع باللاعبين المحترفين في أضيق الحدود ضمن التشكيلة الأساسية، والإحتفاظ بهم لتجربة تونس الودية التي ستكون أكثر قوة، ويرغب فيتوريا في تحقيق أقصى استفادة فنية من ورائها.

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم الأحد المقبل 27 أغسطس الجاري، موعدا للإعلان عن القائمة النهائية للفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس خلال فترة الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 26 لاعبًا، خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين خلال خمسة أيام فقط أجندة سبتمبر المقبل.

منتخب مصر يواجه إثيوبيا وتونس

ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، حيث يواجه منتخب إثيوبيا بالقاهرة يوم 8 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وهي مباراة تحصيل حاصل، بعدما ضمن منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بعد انتهاء الجولة الخامسة، والتأهل رفقة منتخب غينيا صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط.

ودية تونس

فيما يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية أمام نظيره منتخب تونس بالقاهرة أيضا يوم 12 سبتمبر، في إطار استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2024.