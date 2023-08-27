الانبا أرسانيوس يفتتح مركزا للدراسات المتخصصة بالوادي الجديد

افتتح نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات للأقباط الأرثوذكس، مركز القديس البابا أثناسيوس الرسولي للدراسات المتخصصة بمقر مطرانية الوادي الجديد.

وشهد افتتاح مركز القديس البابا أثناسيوس الرسولي للدراسات المتخصصة بالوادي الجديد الأب القمص بولا عطية وكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالفيوم ونائب رئيس قسم العلوم اللاهوتية بمعهد الدراسات القبطية، والذى ألقى محاضرات متخصصة بالمركز الجديد.

تزامنا مع احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف على قصة الفتية السبعة

وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار استشهاد الفتية السبعة الذين من أفسس.

Advertisements

استشهاد الفتية السبعة

في مثل هذا اليوم من سنة 250م استشهد الفتيان السبعة الذين من أفسس ( أهل الكهف ) وهم مكسيموس وملخوس ومرتينيانوس وديوناسيوس ويوحنا وسيرابيون وقسطنطين. هؤلاء كانوا من جنود الملك ديسيوس وقد عينهم على خزائنه لثقته في أمانتهم ولما أثار عبادة الأوثان وشى بهم بعض الأشرار إلى الملك فالتجأوا إلى كهف خارج المدينة، ولما علم الملك بذلك أمر بسد باب الكهف عليهم فأسلموا أرواحهم الطاهرة بيد الرب ونالوا أكاليل الشهادة، وكان يوجد جندي تقي يعرفهم فنقش أسماءهم وسيرتهم على لوح نحاس وألقاه في الكهف.

وبعد نحو مائتي سنة أراد الله إظهار أجسادهم لإكرامهم فأعلم أسقف تلك المدينة في رؤيا الليل بمكان أجسادهم وكان ذلك في عهد الملك ثاؤدوسيوس الصغير، فذهب الأسقف والكهنة والأراخنة وفتحوا الكهف فوجدوا أجسادهم سليمة وعرفوا من اللوح النحاس أسماءهم وسيرتهم وزمن استشهادهم، فعمل الملك لهم توابيت مذهبة وكفنهم بأكفان فاخرة ودفنهم في نفس المغارة.